Transfermarkt-Ticker 2024: Schalker Supertalent macht den Abflug in die Bundesliga!

Transfermarkt-Ticker 2024: Schalke 04 verliert sein Supertalent. Assan Ouedraogo wechselt in die Bundesliga zu RB Leipzig.

Deutschland - Die meisten Profi-Kicker haben sich bereits in die EM-Vorbereitung oder die Sommerpause verabschiedet, doch für die Sportdirektoren beginnt die Arbeit jetzt erst richtig. In unserem Transfer-Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Jeff Chabot (26) wird nicht mit Köln in die 2. Bundesliga gehen, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. © Harry Langer/dpa Erst am 1. Juli öffnet das Transferfenster offiziell, doch das hält die deutschen Klubs nicht davon ab, ihre ersten Verpflichtungen bereits bekannt zu geben. So konnte etwa der frischgebackene Vizemeister VfB Stuttgart schon mehrere Transfers als perfekt vermelden: Unter anderem wechselt Innenverteidiger Jeff Chabot (26) vom 1. FC Köln zu den Schwaben, auch aus Bremen und Berlin gibt es Verstärkung. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

13. Juni, 15:05 Uhr: Union holt kroatischen Stürmer Ivan Prtajin

Der 1. FC Union Berlin setzt künftig auf die Qualitäten des kroatischen Stürmers Ivan Prtajin. Der 28-Jährige wechselt vom SV Wehen-Wiesbaden in die Wuhlheide. Das gab der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. "Mit Ivan bekommen wir einen sehr umworbenen, kopfballstarken, robusten und laufstarken Stürmer zu uns. Er will und wird sich in der Bundesliga beweisen und unserer Torgefährlichkeit und Flexibilität im Sturm guttun", sagte Unions Fußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Zu den Laufzeiten des Kontraktes wurden keine Angaben gemacht. Mehr dazu erfahrt Ihr unter: "Frischer Wind im Sturm: Er ist Unions erster Neuzugang"

Ivan Prtajin (28, r.) spielt ab der kommenden Saison für Union Berlin. © Swen Pförtner/dpa

13. Juni, 14.32 Uhr: Greuther Fürth angelt sich einen Vizemeister

Vom Vizemeister in die 2. Bundesliga: Roberto Massimo (23), dessen Vertrag beim VfB Stuttgart in diesem Sommer ausläuft, wechselt zu Greuther Fürth. Aus der Jugend von Arminia Bielefeld kam er 2018 zum VfB, konnte sich aber auch wegen mehrerer Leihen nie komplett durchsetzen. In der abgelaufenen Saison reichte es nur zu fünf Kurzeinsätzen, die den Klub nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugten. "Roberto ist ein spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung sammeln konnte. In der letzten Saison war er Teil eines Stuttgarter Teams, das sich für die Champions League qualifizierte. Wir freuen uns sehr auf Roberto, der sehr motiviert ist und auch menschlich sehr gut zu unserer Philosophie passen wird", sagte Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi (53).

13. Juni, 14.25 Uhr: Waldhof Mannheim holt Maximilian Thalhammer aus Osnabrück

Waldhof Mannheim sichert sich für die kommende Drittliga-Saison einen Mann mit viel Zweitliga-Erfahrung: Maximilian Thalhammer (26) kommt von Absteiger VfL Osnabrück. Der defensive Mittelfeldspieler lief im Unterhaus bereits für Ingolstadt, Regensburg und Paderborn auf und spielte in der abgelaufenen Saison an der Bremer Brücke, konnte sich dort aber in der Abstiegssaison nicht durchsetzen. Nun folgt der Schritt zu den Mannheimern. "Der SV Waldhof Mannheim 07 ist ein großer Verein in der 3. Liga mit viel Tradition und Strahlkraft. Wenn sich dann die Verantwortlichen eines solchen Vereins so um einen bemühen, dann ehrt mich das als Spieler sehr. Von der ersten Sekunde an hatte ich das Gefühl, dass man mich hier unbedingt in der neuen Saison spielen sehen möchte", schwärmte Thalhammer von seinem neuen Arbeitgeber.

13. Juni, 14.17 Uhr: Freiburg-Talent Mika Baur wechselt zum SC Paderborn

Ein offensiver Kreativspieler für den SC Paderborn: Der Zweitligist macht Nägel mit Köpfen und holt Mika Baur (19) aus der Reserve des SC Freiburg. Trotz seines jungen Alters bestritt Baur bereits 61 Spiele in der 3. Liga und schaffte außerdem schon den Sprung in den Bundesliga-Kader der Breisgauer, auch wenn er dort noch nicht zum Einsatz kam. "Mika konnte schon viel Einsatzzeit im Profibereich sammeln und möchte nun bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Wir gewinnen mit ihm einen Kreativspieler, der die Variabilität in unserem Offensivspiel erhöhen wird", erklärte Sportgeschäftsführer Benjamin Weber (41).

13. Juni, 14.06 Uhr: RB Leipzig schnappt sich Supertalent Assan Ouedraogo

Nach zehn Jahren im Klub verlässt er Schalke 04: Assan Ouedraogo (18) wechselt in die Bundesliga zu RB Leipzig. Bei den Roten Bullen erhält er einen Vertrag bis 2029. Alle Details und wo es noch einen Haken geben könnte, lest Ihr hier: "RB Leipzig kauft DFB-Supertalent - bekommt es aber erst 2025?"

In seiner ersten Profisaison bei Schalke 04 spielte sich Assan Ouedraogo (18) ins Blickfeld zahlreicher Klubs. Den Zuschlag erhielt jetzt RB Leipzig. © David Inderlied/dpa

13. Juni, 11.02 Uhr: Robin Littig wechselt von Fürth nach Unterhaching

Verstärkung für die SpVgg Unterhaching: Der Drittligist verpflichtet Robin Littig (21). Der defensive Mittelfeldspieler kommt von der 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Der gebürtige Bayreuther wurde in der Jugend des 1. FC Nürnberg und des VfB Stuttgart ausgebildet und schaffte es in den Kader der deutschen U18- und U19-Nationalmannschaft. Bei Fürth entwickelte er sich dann zum Stammspieler und Kapitän des Regionalliga-Teams. "Der Wechsel in die Vorstadt stellt einen wichtigen Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung dar. Aus diesem Grund werde ich alles daransetzen, meine Stärken bestmöglich in das Team einzubringen, um gemeinsam die Ziele des Vereins erfolgreich umzusetzen. Ich freue mich auf meine neuen Teamkollegen und auf die Fans im uhlsportPARK", sagte Littig.

13. Juni, 6.21 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger Ulm bedient sich bei Dynamo Dresden

Dynamo Dresden muss einen weiteren Abgang in die 2. Bundesliga verkraften: Jonathan Meier (24) spielt ab der kommenden Saison beim SSV Ulm. Alle Infos zu seinem Wechsel findet Ihr hier: "Zu den Ulmer Spatzen: Auch dieser Dynamo-Spieler wechselt in die 2. Bundesliga"

12. Juni, 19.47 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern holt Erik Wekesser zurück

Erik Wekesser (26) wechselt vom 1. FC Nürnberg zu den Roten Teufeln. Auf dem Betzenberg war der Linksverteidiger schon als Jugendspieler von 2007 bis 2017 aktiv. "Weki ist auf der Außenbahn flexibel einsetzbar und kann defensiv wie offensiv fast alle Positionen bekleiden. Er hat einen starken linken Fuß und schlägt gute Standards, zudem passt seine Art und Weise, Fußball zu spielen, gut auf den Betze", erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen (49).

12. Juni, 16.35 Uhr: Waldhof Mannheim bedient sich bei Arminia Bielefeld

Nicklas Shipnoski (26) verlässt die Arminia nach nur einem Jahr schon wieder und heuert bei der Drittliga-Konkurrenz aus Mannheim an. Auf der Alm steuerte der Flügelspieler zumeist als Joker vier Tore und eine Vorlage in immerhin 32 Einsätzen bei, kam im Saisonendspurt aber kaum noch zum Zug. Zuvor war er bereits für Jahn Regensburg, Saarbrücken, Wehen Wiesbaden und Fortuna Düsseldorf am Ball. "Mit Nicklas haben wir einen Spieler verpflichten können, der sich in der Vergangenheit bereits als Unterschiedsspieler in der 3. Liga bewiesen hat. Er bringt eine hohe Geschwindigkeit, ein gutes Dribbling und einen genauen Abschluss mit in unser Team", so Waldhof-Boss Anthony Loviso (33).

In Bielefeld konnte sich Nicklas Shipnoski (26, r.) nach seinem Wechsel nicht in der Stammformation festspielen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12. Juni, 14.36 Uhr: VfL Bochum schnappt sich BVB-Talent Samuel Bamba

Der VfL Bochum wildert beim Lokalrivalen aus Dortmund und hat Rechtsaußen Samuel Bamba (20) verpflichtet. Der Vertrag des jungen Offensivspielers bei der Borussia lief aus, an der Castroper Straße hat er einen Kontrakt bis 2027 unterschrieben. Für die BVB-Profis lief der schnelle Flügelstürmer zweimal in der Bundesliga auf, hauptsächlich kam er aber bei der Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz. "Samuel ist ein hochveranlagter Spieler, der unsere Flexibilität und Qualität in der Offensive erhöht“", sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau (38).

Samuel Bamba (20) durfte in Dortmund schon bei der ersten Mannschaft reinschnuppern, zum großen Durchbruch hat es aber nicht gereicht. © Marco Steinbrenner/dpa

12. Juni, 11.06 Uhr: Can Özkan wechselt von Arminia Bielefeld zu Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue hat den nächsten Neuzugang in der eigenen Liga gefunden: Can Özkan (24) kommt aus Bielefeld. Mehr über die Verpflichtung könnt Ihr in unserem Artikel nachlesen: "Aue findet Schikora-Ersatz: Özkan kommt von der Alm".