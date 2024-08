Transfermarkt-Ticker 2024: Zweitliga-Aufsteiger holt kanadischen Nationalspieler

Fortsetzung des Artikels laden

6. August, 18.50 Uhr: Kloses Nürnberger holen Stürmer aus Aserbaidschan

Nürnbergs Trainer Miroslav Klose kann sich über einen neuen Angreifer freuen. Der fränkische Zweitligist hat den aserbaidschanischen Mittelstürmer Mahir Emreli unter Vertrag genommen. Die Laufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Der 27-Jährige stand zuletzt bei Dinamo Zagreb in Kroatien unter Vertrag. Emreli absolvierte für Aserbaidschan bislang 48 Länderspiele, in denen er sechs Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilte, laboriert der Angreifer aber "derzeit noch an einer Sprunggelenksverletzung" und werde dem Club daher "nicht unmittelbar zur Verfügung stehen". Die Nürnberger empfangen nach dem 2:3 zum Zweitligastart beim Karlsruher SC an diesem Samstag den FC Schalke 04.

6. August, 13.42 Uhr: Sandhausen verleiht Knipping an Unterhaching

Abwehrspieler Tim Knipping (31) wechselt innerhalb der 3. Liga auf Leihbasis vom SV Sandhausen zur SpVgg Unterhaching. Über die Modalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es in einer Mitteilung des SVS.

"Wir haben mit Tim bereits frühzeitig offene Gespräche geführt und ihn über unsere Planungen informiert", sagte Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof. Der 31-Jährige absolvierte vergangene Saison verletzungsbedingt nur 23 Liga-Spiele.

In Sandhausen spielt Tim Knipping (31) in den sportlichen Planungen des Vereins keine Rolle mehr. Nun verständigt sich der Klub mit dem Liga-Konkurrenten Unterhaching auf eine Leihe. © Robert Michael/dpa

5. August, 20.07 Uhr: Nationalspieler Niclas Füllkug verlässt BVB Richtung West Ham United

Der Wechsel ist offiziell. Niclas Füllkrug (31) verlässt nach nur einer Saison Borussia Dortmund und schließt sich West Ham United an. Von den Borussen verabschiedete sich der Nationalspieler mit einem emotionalen Statement.

Niclas Füllkrug (31) schnürt in der kommenden Saison für Westham auf der britischen Insel die Fußball-Schuhe. © Bernd Thissen/dpa

5. August, 19.52 Uhr: Alexander Prass wechselt von Sturm Graz nach Hoffenheim

Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den österreichischen Fußball-Nationalspieler Alexander Prass von Meister Sturm Graz verpflichtet. Die Ablöse für den 23 Jahre alten EM-Fahrer soll nach Informationen des TV-Senders Sky elf bis zwölf Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen betragen. Der Außenbahnspieler erhält den Angaben zufolge laut Mitteilung einen "langfristigen Vertrag". Prass soll kurzfristig den Tschechen David Jurasek ersetzen, der sich vergangene Woche bei einem Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City (2:2) am Unterarm verletzt hatte.

Alexander Prass (23, rechts) sorgte mit Österreichs Nationalteam bei der Euro 2024 für Aufsehen. Hier kämpft er mit Xavi Simmons (21, Niederlande) um den Ball. © Michael Kappeler/dpa

3. August, 11.35 Uhr: Leihe perfekt - Dortmund holt Yan Couto von ManCity!

Borussia Dortmund hat den Brasilianer Yan Couto (22) verpflichtet. Der rechte Außenverteidiger war zuletzt für zwei Spielzeiten von ManCity an den FC Girona nahe Barcelona ausgeliehen gewesen und hatte dort starke Leistungen gezeigt. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, einigte sich der BVB mit Manchester City auf eine Leihe des Außenverteidigers bis zum 30. Juni 2025. "Für den Fall, dass bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden, haben sich alle Parteien obendrein auf einen dauerhaften Wechsel im Anschluss an die Leihperiode verständigt", teilte Dortmund mit. "Yan Couto ist ein extrem spannender Spieler. Er kann die gesamte Außenbahn bearbeiten, paart außergewöhnliche Dynamik mit Intensität, technischer Finesse und Dribbelstärke", beschreibt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.



Neuzugang Yan Couto (22) war bereits am Samstagmorgen ins Mannschaftstraining des BVB im Schweiz-Trainingslager eingestiegen. © David Inderlied/dpa

2. August, 20.51 Uhr: Holstein Kiel holt polnischen Nationalspieler an Bord

Holstein Kiel hat einen neuen Linksverteidiger gefunden: Der Bundesliga-Aufsteiger verpflichtet den polnischen Nationalspieler Tymoteusz Puchacz (25). Der 25-Jährige wechselt von Bundesliga-Konkurrenz Union Berlin nach Schleswig-Holstein, war zuletzt an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und hat daher in der vergangenen Saison bereits gegen die Störche gespielt. "Holstein Kiel ist ein spannender Verein, der mit seinem Weg in den vergangenen Jahren für viel Aufmerksamkeit im Profifußball gesorgt hat und den ich noch gut aus den Duellen in der vergangenen Saison kenne. Darum freue ich mich, dass ich diesen Weg jetzt in der Bundesliga mitgehen kann", sagte der Neuzugang, der jetzt ins Trainingslager nach Österreich nachreisen wird.

2. August, 9.25 Uhr: Timo Horn wechselt zum VfL Bochum

Der langjährige Köln-Keeper Timo Horn (31) ist zurück in der Bundesliga! Beim VfL Bochum hat der zuletzt bei RB Salzburg aktive Schlussmann einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. "Mit Timo Horn verstärken wir unser Torhüterteam qualitativ hochwertig“, sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau (38). "Er kennt die Bundesliga, ist ein absoluter Teamplayer und wird mit seiner Erfahrung sehr wertvoll für uns sein." Horn stammt aus der Jugend des 1. FC Köln, wo er anschließend viele Jahre bei den Profis zwischen den Pfosten stand. Nach dem Verlust seines Stammplatzes fand er im Sommer 2023 aber zunächst keinen neuen Klub, ehe er in der vergangenen Rückrunde in Österreich anheuerte.

Timo Horn (31) kehrt nach Deutschland zurück und spielt künftig beim VfL Bochum. © Federico Gambarini/dpa

1. August, 11.20 Uhr: Rot-Weiss Essen angelt sich Offensivmann Wintzheimer

Manuel Wintzheimer wird künftig für Rot-Weiss Essen auf dem Platz stehen! Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstagvormittag bekannt gab, wechselt der 25-jährige Mittelstürmer auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg an die Hafenstraße. Der Offensivmann war zuvor an Arminia Bielefeld ausgeliehen, kam für die Ostwestfalen auf 37 Pflichtspieleinsätze. Wir waren noch auf der Suche nach einem Spielertypen, der im Angriff ein etwas anderen Profil als Leo Vonic mitbringt und freuen uns sehr, dass wir Manuel von RWE überzeugen konnten", so RWE-Direktor Marcus Steegmann (43). Auch Chefcoach Christoph Dabrowski (46) freut sich auf den Neuzugang: "Manuel Wintzheimer ist ein sehr laufstarker Mittelstürmer, der viel Druck auf die gegnerischen Abwehrreihen ausübt, aber auch mit dem Rücken zum Tor viele Bälle festmachen kann", erklärte der 46-Jährige. "Er ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der dadurch auch spielerische Elemente mit einbringen kann und uns dadurch noch flexibler und weniger ausrechenbar macht."

Rot-Weiss Essen hat sich mit Manuel Wintzheimer (25) in der Offensive verstärkt. © Medien & Kommunikation | Rot‑Weiss Essen e.V.

1. August, 9.51 Uhr: Wechsel von Groß nach Dortmund offiziell

Was für ein Transfer-Coup! Borussia Dortmund hat Fußball-Nationalspieler Pascal Groß verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 33-Jährige vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zum BVB und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Groß reist den Angaben zufolge jetzt mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz). Laut dem TV-Sender Sky bezahlen die Dortmunder 7,5 Millionen Euro plus mögliche zwei Millionen Euro Boni für Groß. Der Verein selbst äußerte sich nicht zu einer Ablöse. "Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er wird uns stabiler und flexibler machen, uns mit seiner Erfahrung helfen und als Führungsspieler einen sehr positiven Einfluss haben", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte, dass Groß ein "Schlitzohr" sei und in vielen Räumen Torgefahr ausstrahle. "Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern und uns mit seinem Siegeswillen und seiner Persönlichkeit verstärken wird."

Pascal Groß wechselt zum BVB. Die Verantwortlichen erhoffen sich viel von dem Neuzugang. © Tom Weller/dpa

31. Juli, 11.41 Uhr: Eintracht Braunschweig verpflichtet Walid Ould-Chikh

Nächster Kicker für die Löwen! Eintracht Braunschweig hat einen neuen Offensivspieler für die am Wochenende beginnende Zweitliga-Saison verpflichtet. Wie die Blau-Gelben am heutigen Mittwochvormittag mitteilten, kommt Walid Ould-Chikh vom niederländischen Zweitligisten FC Volendam zu den Niedersachsen. Bei der Eintracht hat der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. "Mit Walid bekommen wir einen offensiven Mittelfeldspieler, der mit seiner Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr unser Spiel bereichern wird", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. Für den Niederländer ist es der erste Auslandsaufenthalt.

31. Juli, 11.23 Uhr: SSV Ulm leiht Bochumer Torwart Thiede aus

Der SSV Ulm hat Niclas Thiede vom Bundesligisten VfL Bochum für mindestens eine Saison ausgeliehen. Eine Kaufoption für den 25 Jahre alten Torwart wurde laut Angaben aus Bochum nicht vereinbart. Der VfL erhofft sich für Thiede in Ulm mehr Spielpraxis. Dort komplettiert Thiede das Torhüter-Trio mit dem bisherigen Stammkeeper Stefan Ortag und Marvin Seybold. Verletzungen haben bisher einen Pflichtspieleinsatz Thiedes für die Bochumer verhindert. "In dieser Phase seiner Karriere ist Wettkampfpraxis aber enorm wichtig. Diese versprechen wir uns von der Leihe in die 2. Bundesliga auf einem hohen Niveau", sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau im Trainingslager in Südtirol.

Beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm soll sich Niclas Thiede (25) weiter entwickeln und zum Bundesliga-Torwart reifen. © Tim Rehbein/dpa

31. Juli, 6.23 Uhr: 1. FC Saarbrücken schnappt sich Talent aus Italien!

Der 1. FC Saarbrücken holt Jacopo Sardo (19) von Lazio Rom. Der zentrale Mittelfeldspieler bindet sich bis 2026 an den deutschen Drittligisten, über die genauen Transfermodalitäten machten die beiden Klubs aber keine Angaben. "Wir freuen uns, einen so jungen und talentierten Spieler in unserem Team begrüßen zu dürfen. Jacopo hat in Saarbrücken die Chance, seine vielversprechende Karriere weiter auszubauen und weiter zu wachsen. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team sein wird", erklärte Saarbrückens sportlicher Leiter Jürgen Luginger (56). Zuvor war von italienischen Medien eigentlich berichtet worden, dass Bayer Leverkusen das Talent verpflichtet und direkt an den FCS verleihen wolle. Die Werkself ließ bislang jedoch keine entsprechende Meldung diesbezüglich folgen.

FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger (56) konnte ein großes Talent an Land ziehen. © Harry Langer/Defodi Images/dpa-Zentralbild/dpa

29. Juli, 17.02 Uhr: Florian Hübner kehrt nach Wiesbaden zurück

Rückkehr an alte Wirkungsstätte! Florian Hübner (33) wird erneut für Wehen Wiesbaden auflaufen. Das gaben die Hessen am heutigen Montagnachmittag bekannt. Bis zum 30. Juni stand der Innenverteidiger beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, nun wechselt der 33-Jährige ablösefrei zum Drittliga-Klub nach Hessen. "Mit Hübi gewinnen wir einen weiteren Führungsspieler und Leistungsträger, der seine Jugendzeit und ersten Profijahre bei uns im Verein erlebt hat. Es ist immer schön, wenn Spieler zu ihrem Ursprung zurückkehren", so Uwe Stöver, SVWW-Geschäftsführer Uwe Stöver (57). Auch Nils Döring (44), Cheftrainer der Rot-Schwarzen, freut sich aufs Comeback des erfahrenen Defensivspielers: "Mit seiner Erfahrung wird er uns als Führungsspieler und Persönlichkeit ohne große Eingewöhnungszeit weiterhelfen", erklärte der 44-Jährige. Hübner begann seine Profikarriere bei den Wiesbadenern, war zwischen 2009 und 2011 in der ersten Mannschaft aktiv. Dabei kam der Routinier auf 25 Pflichtspieleinsätze. Nach Stationen in Sandhausen, Hannover, Berlin und Nürnberg folgt nun die Rückkehr zum SVWW. Insgesamt kommt Hübner auf über 200 Profispiele - darunter auch 26 Partien in der Bundesliga.

Arbeiten in Zukunft zusammen: Wiesbaden-Neuzugang Florian Hübner (33, l.) und SVWW-Geschäftsführer Uwe Stöver (57) © SVWW

26. Juli, 16.21 Uhr: Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli rüstet sich mit Transferdoppelpack

Der FC St. Pauli hat am Freitag-Nachmittag einen Transferdoppelpack verkündet: Für die Mission Bundesliga-Klassenerhalt rüsten sich die Hamburger mit Fin Stevens (21). Mehr dazu im TAG24-Artikel: Millionen-Ablöse? FC St. Pauli holt sich Fin Stevens. Außerdem wurde kurz darauf mit dem Transfer von Morgan Guilavogui (26) nachgelegt. Bei dem Guineer handelt es sich um den jüngeren Bruder des früheres Bundesliga-Stars Joshua Guilavogui (33).

Morgan Guilavogui (26) spielte beim Afrika-Cup im Januar für Guinea und künftig Bundesliga für St. Pauli. © ISSOUF SANOGO / AFP

25. Juli, 13.40 Uhr: Jan Gyamerah verlässt Nürnberg in Richtung Kaiserslautern

Außenverteidiger Jan Gyamerah wechselt in der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zum 1. FC Kaiserslautern. Und das "mit sofortiger Wirkung", wie der "Club" wenige Stunden vor dem Testspiel gegen Juventus Turin bekannt gab. Der 29 Jahre alte Gyamerah lief seit Sommer 2022 für die Nürnberger in der 2. Liga auf. In der Jugend spielte der rechte Verteidiger für den VfL Bochum. Dort debütierte er auch als Profi. Nach einer Station beim Hamburger SV kam er nach Franken. Für den FCN bestritt Gyamerah 59 Zweitligaspiele, in denen er drei Tore schoss und drei Torvorlagen gab. In der FCN-Mitteilung zum Wechsel gab es keinen Kommentar eines Verantwortlichen. Dafür äußerten sich die Lauterer. "Wir konnten mit Jan einen gestandenen Zweitligaspieler verpflichten, der auch bereit ist, auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen", erklärte Geschäftsführer Thomas Hengen.

25. Juli, 15.57 Uhr: Wiesbaden angelt sich Verteidiger mit Europa-League-Erfahrung

Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden hat für die bevorstehende Mission Wiederaufstieg einen hochkarätigen Neuzugang geangelt: Felix Luckeneder kommt ablösefrei aus Österreich vom LASK Linz. Für den 30-Jährigen ist es nicht nur die erste Auslandsstation, sondern auch der Wechsel von der österreichischen Bundesliga in die 3. Liga. Kurios: Noch in der Vorsaison durfte der Manndecker sogar viermal in der Europa League ran. "Felix wird mit seiner Qualität und Erfahrung ein wichtiger Faktor in unserem Team werden – sowohl defensiv auf dem Platz als auch in der Kabine", ist sich Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver (57) sicher.

Wiesbaden Sportchef Uwe Stöver (57, r.) präsentiert stolz Neuzugang Felix Luckeneder (30, l.) - für einen Drittligisten ein kleiner Transfercoup. © SV Wehen Wiesbaden

25. Juli, 11.53 Uhr: Fürth verpflichtet Marlon Mustapha auf Leihbasis

Neuzugang für die Kleeblätter! Die SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Marlon Mustapha (23), der auf Leihbasis vom italienischen Erstligsten Como 1907 zu den Franken wechselt.

Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag mitteilte, besteht für den 23 Jahre alten Offensivmann zudem eine Kaufoption. Über die Vertragsmodalitäten mit dem gebürtigen Österreicher wurde, wie üblich, Stillschweigen vereinbart. "Wir freuen uns, dass uns dieser Transfer noch vor Saisonauftakt gelungen ist. Wir hatten Marlon schon länger im Blick und konnten den Wechsel jetzt realisieren. Marlon ist ein ausgebildeter Mittelstürmer, der aber nicht nur in der Box die Bälle verwerten kann, sondern auch sehr beweglich ist und Tempo und Geradlinigkeit zum Tor mitbringt", so Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Mustapha kennt den deutschen Profifußball, stand mit 17 Jahren beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. 2022 verließ er die Rheinländer in Richtung Italien. In der Rückrunde 2023/24 war der Angreifer an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Stand bereits für den Zweitliga-Klub Fortuna Düsseldorf auf dem Platz: Marlon Mustapha (23, M.) © dpa +++ dpa-Bildfunk

24. Juli, 20.45 Uhr: Mannheim verpflichtet Zweitliga-Stürmer Felix Lohkemper

Waldhof Mannheim hat einen neuen Topstürmer für die anstehende Drittliga-Saison präsentiert: Mit der Empfehlung von 15 Buden in 90 Zweitliga-Spielen stürmt Felix Lohkemper zur Buwe. Der 29-Jährige wechselt nach fünf Jahren im Trikot des 1. FC Nürnberg ablösefrei zum Waldhof. Lohkemper war 2018 aus der 3. Liga mit dem 1. FC Magdeburg aufgestiegen und seitdem durchgängig in der 2. Bundesliga unterwegs. "Wir haben die Augen auf dem Transfermarkt offengehalten und mit Felix Lohkemper einen Spieler gefunden, den wir vom gesamten Spielerprofil sehr interessant fanden. Er ist variabel in der Offensive einsetzbar und gibt uns weitere Qualität" beschreibt Mannheims Technischer Leiter Anthony Loviso (33) die Top-Verstärkung.

23. Juli, 20.10 Uhr: SV Elversberg leiht Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani aus

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Stürmer Fisnik Asllani (21) in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg ausgeliehen, wo er seine nächsten Entwicklungsschritte machen soll, um dann wieder bei der TSG anzugreifen. Der aus Berlin stammende Asllani wechselte 2020 nach Hoffenheim, spielte zunächst in der zweiten Mannschaft und erhielt später mehrere Einsätze in der Bundesliga. Für mehr Spielpraxis wurde er bereits in der vergangenen Saison verliehen und spielte für Austria Wien in der österreichischen Bundesliga. "Wir freuen uns, dass Fisnik Asllani uns in der neuen Saison verstärken wird", sagte der Elversberger Sportvorstand Ole Book (38). "Er hat eine sehr gute Veranlagung, bringt auch die physischen Voraussetzungen mit und wird eine große Bereicherung für unser Offensivspiel sein."

23. Juli, 16.02 Uhr: FC Augsburg holt griechischen Nationalspieler an Bord

Der FC Augsburg hat seinen gesuchten Linksverteidiger gefunden: Der griechische Nationalspieler Dimitrios Giannoulis (28) unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Zuletzt stand der 28-Jährige beim englischen Norwich City unter Vertrag, spielte sowohl in der Premier League als auch in der zweitklassigen Championship. Am Ende der vergangenen Saison lief sein Vertrag aus, sodass er sich nun ablösefrei den Fuggerstädtern anschließen kann. Er reiste bereits in Trainingslager in Südafrika nach. "Ein Trainingslager ist immer eine gute Gelegenheit, die Mannschaft kennenzulernen und sich schnell zu integrieren. Mit Blick auf die neue Saison ist das sehr wichtig für mich, denn ich möchte von Anfang an durch Leistung und Einsatz überzeugen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagte der Neuzugang.

Dimitrios Giannoulis (28, r.) spielte bereits 27-mal für die griechische Nationalmannschaft, zuletzt vor der EM im Testspiel gegen Deutschland. © UWE KRAFT / AFP

23. Juli, 14.19 Uhr: SV Wehen Wiesbaden stärkt Offensive mit Fatih KAya

Wehen Wiesbaden will in der kommenden Saison wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Fatih Kaya (24) soll die Tore dafür beisteuern: Der Stürmer kommt vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum SVWW. Der 24-jährige Deutsch-Türke stammt aus der Jugend von Mainz 05 und machte seine erste Schritte im Profibereich beim FC Ingolstadt, für den er sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 3. Liga auflief. Nach seiner Auslandsstation in Belgien folgt nun die Rückkehr nach Deutschland. "Für mich ist es ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich konnte bereits einige Erfahrungen sammeln und denke, dass ich der Mannschaft helfen kann. Auf dem Platz will ich Verantwortung übernehmen, vorne weggehen und natürlich meinen Job als Stürmer erledigen. Ich freue mich auf die Aufgabe und glaube, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben werden", sagte Kaya.

Fatih Kaya (24, l.) läuft in Zukunft für den SV Wehen Wiesbaden auf und wird dabei die Rückennummer 29 tragen. © SVWW

23. Juli, 12.15 Uhr: Armin Gigovic wechselt zu Holstein Kiel

Die Störche rüsten sich weiter fürs Oberhaus und haben den bosnischen Nationalspieler Armin Gigovic (22) an Bord geholt. Der Mittelfeldmann kickte zuletzt leihweise beim FC Midtjylland in Dänemark und wechselt vom FK Rostov an die Förde. "Die Bundesliga gehört zu einer der besten Ligen in Europa und ich möchte die Herausforderung mit Holstein Kiel angehen", so der 22-Jährige.

23. Juli, 12.09 Uhr: Preußen Münster zieht Jorrit Hendrix an Land

Der niederländische Mittelfeldspieler und einfache Nationalkicker Jorrit Hendrix (29) unterschreibt bei Preußen Münster und kehrt damit nach seinem Engagement bei Fortuna Düsseldorf nach Deutschland zurück. Der Linksfuß, der mit der PSV Eindhoven bereits in der Champions League aufgelaufen ist und zuletzt in Australien bei Western Sydney am Ball war, kommt nach seinem Vertragsende ablösefrei nach Münster. "Mit seinen Fähigkeiten gibt Jorrit uns im Mittelfeld nochmal ein ganz neues Element und wird mit seiner Spielintelligenz auch den Übertrag nach vorne sicherzustellen. Er kann enge Räume bespielen, unser Umschaltspiel initiieren und agiert sehr intelligent gegen den Ball", freute sich SCP-Geschäftsführer Ole Kittner (36).

Jorrit Hendrix (29, vorn) spielte bereits in der Saison 2022/23 in Deutschland für Fortuna Düsseldorf und kam auf 20 Einsätze in der 2. Bundesliga. © David Inderlied/dpa

22. Juli, 19.53 Uhr: Lukas Jonsson und Brian Beyer sind neu beim VfL Osnabrück

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück treibt seine Planungen voran und verpflichtet gleich zwei Spieler an einem Tag. Mit Lukas Jonsson (31) kommt ein neuer Keeper aus Schweden, während Stürmer Brian Beyer (27) aus Frankreich den Weg nach Niedersachsen gefunden hat. "Mit Brian bekommen wir einen physisch starken Offensivspieler, durch sein Durchsetzungsvermögen und seine Power bringt er neue Impulse in unser Angriffsspiel", lobt Sportchef Philipp Kaufmann den Offensiv-Zugang. Am Torhüter-Neuzugang lobt er, dass dieser "charakterlich und spielerisch bestens in unser bestehendes Torhüterteam passt."

Osnabrücks Trainer Koschinat kann sich über zwei neue Profis freuen. © Friso Gentsch/dpa

22. Juli, 19.40 Uhr: 1. FC Magdeburg angelt sich neuen Angreifer Aleksa Marusic

Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Montag noch einmal auf dem Transfermarkt in Sachen Offensive zugeschlagen. Der neue Stürmer Aleksa Marusic (25) soll die Torgefahr der Magdeburger erhöhen. Er kommt von FK Voska Sport aus Nordmazedonien zu den Bördestädtern.

Aleksa Marusic (25) soll künftig Tore für den FCM schießen. © 1. FC Magdeburg

20. Juli, 12.27 Uhr: Union Berlin verpflichtet und verleiht Livan Burcu