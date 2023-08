Der Boss ist dort ein Sky-Experte! Comedian wird Sponsor bei Viertliga-Klub

Von 2017 bis 2019 stand Sören Gonther (36) bei Dynamo Dresden unter Vertrag. Mittlerweile ist er Geschäftsführer beim Regionalligist KSV Hessen Kassel. (Archivbild) © Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/dpa

Der ehemalige Zweitliga-Profi Sören Gonther stand unter anderem in Diensten des SC Paderborn, FC St. Pauli, Erzgebirge Aue sowie Dynamo Dresden. Jetzt ist der Sky-TV-Experte in neuer Funktion als Geschäftsführer bei Hessen Kassel federführend.



Die sportliche Weiterentwicklung der Nordhessen treibt Gonther bereits mit einigen namhaften Neuzugängen voran. Zuletzt konnte "Gonther" die beiden Talente Kenny Weyh (18) und Cornelius Bräunling (18) aus dem Dynamo-Nachwuchs abwerben.

Das erklärte Ziel des 36-Jährigen ist der Aufstieg in die 3. Liga, wie er zuletzt in einem "Kicker"-Interview erklärte. Verläuft alles nach Plan, soll es spätestens in drei Jahre so weit sein, denn so lange hat Gonther Vertrag bei den "Löwen". Ein heißes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass der Traditionsklub vergangene Saison (13. Platz) beinahe aus der Regionalliga Südwest abgestiegen wäre.

Neben dem sportlichen Fortschritt des Viertligisten soll aber auch die gesamte Infrastruktur des Vereins vorangetrieben werden, um so die langfristigen Voraussetzungen für den Erfolg des Vereins zu gewährleisten. Hierbei hilft den Kasselanern seit Neuestem der deutschlandweit bekannte Comedian Markus Krebs (53).