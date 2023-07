Dynamo-Talente wechseln den Verein: Gonther sieht fehlende U23 als Problem

Ex-Dynamo Sören Gonther (36) ist jetzt Geschäftsführer beim Regionalligisten Hessen Kassel. © IMAGO / Baering

"Die 18-Jährigen, für die es nicht weiter geht, müssen dann in ihren jungen Jahren überlegen. Einige stecken mitten im Abitur, andere in der Ausbildung. Was ist wichtiger? Hast du eine 'U23' im Verein, haben die Talente eine Perspektive, können Schule oder Ausbildung vor Ort im heimischen Umfeld beenden und haben auch sportlich alle Möglichkeiten."

Bräunling etwa konnte er nur nach Kassel holen mit dem Versprechen, dass er seine Ausbildung vor Ort abschließen kann.

Viele Vereine, die einst die "U23" begraben haben, denken seit Jahren um. Sie haben Gonthers Worte vor einiger Zeit erkannt.

Der 1. FC Magdeburg zum Beispiel. Der Zweitligist stellte im Vorjahr beim Verband Sachsen-Anhalt den Antrag, die "U23" in der Verbandsliga (bei uns Sachsenliga) einzustufen. Sie ist sofort in die Oberliga aufgestiegen, auch das wird nur eine Durchlaufstation sein. Der Nachwuchs entwickelt sich mit drei, vier Älteren an seiner Seite - und wird an die Profis herangeführt.

Für Gonther sollte genau das der Dresdner Weg sein, vor allem wenn die Nachwuchsarbeit so herausragend ist. "Ich hätte schon in der Vorsaison Spielern wie Jonas Oehmichen, Paul Lehmann, Louis Schulze oder Kenny Weyh deutlich mehr Spielzeiten gegeben. Wenn du sie in der 3. Liga nicht entwickelst, wo dann? Aber das muss der Trainer auch wollen", so der Ex-Profi.