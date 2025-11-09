Zoff eskaliert: Fußball-Fans bei Oberliga-Spiel verletzt
Bischofswerda - Unschöne Szenen am Rande eines Oberliga-Spiels. Die Polizei musste am Sonnabend beim Fünftliga-Kick zwischen dem Bischofswerdaer FV und dem FC Einheit Wernigerode einen handfesten Streit beruhigen.
Ein größeres Aufgebot samt Notarzt und Rettungsdienst war in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße ausgerückt, nachdem der Sicherheitsdienst die Ordnungshüter gerufen hatte.
Wie ein Sprecher der Polizei Görlitz auf Nachfrage von TAG24 erklärte, gerieten die Fans von Heim- und Gastmannschaft am Bratwurststand aneinander.
Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge drei Personen sich leichte Verletzungen zuzogen.
Nach Informationen eines Reporters vor Ort sollen unter den Gäste-Fans aus Sachsen-Anhalt auch Personen aus Halle gewesen sein.
Diese sollen eine behinderte weibliche Fußball-Anhängerin fortwährend beleidigt haben, weshalb die Situation eskalierte.
Der handfeste Tumult soll dann nur etwa 10 Minuten gedauert haben. Das Spiel, das vor 189 Zuschauern stattfand, musste nicht unterbrochen werden.
Zurück zum sportlichen Geschehen: Dank zweier Treffer von Osman Taiwo behielt Wernigerode die Oberhand, Leon Noah Scholze hatte die Bischofswerdaer Führung erzielt. 1:2 der Endstand.
Titelfoto: RocciPix/Rocci Klein