1. FC Köln bindet umworbenen Bundesliga-Star langfristig!

Köln - Der 1. FC Köln hat den nächsten Leistungsträger an den Klub gebunden! Nach Davie Selke (28) und Keeper Marvin Schwäbe (28) hat nun auch Abwehrchef Timo Hübers (26) langfristig unterschrieben.

Timo Hübers (26, hier im linken Bild mit Ex-Kapitän Jonas Hector) bleibt dem FC bis mindestens 2026 erhalten. © Montage: Marius Becker/dpa, Federico Gambarini/dpa

Der ehemalige Innenverteidiger von Hannover 96 hat dem Express zufolge einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben - sein altes Arbeitspapier war einst bis zum 30. Juni 2024 gültig.

Seinen Durchbruch hatte der 26-Jährige in der vergangenen Saison und spielte sich dadurch auch auf den Wunschzettel einiger Top-Klubs in Europa.

Aber nix da! Hübers hält den Geißböcken die Treue. Und auch finanziell lohnt sich der neue Vertrag für den Abwehrchef. Denn: Hübers kassiert eine ordentliche Gehaltserhöhung!

Das bestätigte auch Geschäftsführer Christian Keller (44). "Ich will die Payroll nicht in Gänze darlegen, aber es wäre denkbar, dass Spieler, die schon da sind, ohne dass sie etwas tun müssen, Gehaltssprünge haben, wovon vielleicht nicht jeder etwas weiß", so der 44-Jährige.

In der Defensive herrscht damit absolute Klarheit. Auch Jeff Chabot (25) und Luca Kilian (23) haben bereits verlängert und stehen Trainer Steffen Baumgart (51) langfristig zur Verfügung.