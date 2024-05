Jetzt hilft nur noch ein Wunder: 1. FC Köln steht vor siebtem Abstieg!

Köln - Der 1. FC Köln hat den so dringend benötigten Heimsieg gegen den SC Freiburg verpasst und droht nun bereits am Sonntag abzusteigen. Gegen die Gäste aus dem Breisgau, die zum letzten Mal mit Trainerikone Christian Streich an der Seitenlinie in Köln antraten, reichte es am Samstagabend nur zu einem torlosen Unentschieden.