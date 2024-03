1. FC Köln: Dieser Star bleibt wohl langfristig in der Domstadt

Max Finkgräfe (19) ist der Senkrechtstarter der Saison beim 1. FC Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie zuerst der "Kölner Stadt-Anzeiger" und danach weitere Medien berichteten, weitete sich der Kontrakt durch eine zweistellige Anzahl von Einsätzen in der Bundesliga automatisch bis 2026 aus, und das ligenunabhängig.

Der gebürtige Mönchengladbacher Finkgräfe, der am Mittwoch 20 wird, hat bereits 17 Spiele in dieser Saison absolviert, in den letzten zwölf Partien stand er jeweils in der Startelf.