1. FC Köln erlebt Torflaute: Jetzt macht der Effzeh bei diesem Stürmer-Star ernst!

Köln - Der 1. FC Köln hat ein echtes Torjäger-Problem! Hinter den Kulissen soll man sich am Geißbockheim daher auf einen echten Angreifer eingeschossen haben. Gelingt den Kölnern im Winter ein echter Transfer-Coup?

Das berichtete Sport1 am heutigen Freitag. Der Youngster soll dem Vernehmen nach maßlos unzufrieden mit seiner Rolle als Stürmer Nummer drei sein und sich nach Alternativen innerhalb der Bundesliga umschauen.

Bei der jüngsten BVB-Pleite beim VfB Stuttgart kam der 18-Jährige (r.) in der 77. Minute für Niclas Füllkrug ins Spiel. © Tom Weller/dpa

Trotzdem könnte er bei den Kölnern im Kampf um die Sturmspitze mit Steffen Tigges (25), Davie Selke (28) oder Transfer-Flop Sargis Adamyan (30) die Nase vorn haben und die gewünschte Einsatzzeit bekommen.

Nicht die schlechteste Aussicht für den 18-Jährigen, der im kommenden Sommer zum Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) bei der Heim-EM gehören will.

Genügend Möglichkeiten gäbe es für den quirligen und blitzschnellen Stürmer zur Genüge. Die Kölner stellen mit gerade einmal neun mickrigen Toren den schlechtesten Angriff der Liga.

Gut möglich, dass das System von Steffen Baumgart (51) so richtig in Fahrt kommt, wenn vorne drin ein waschechter Knipser steht. "Wir beschäftigen uns mit einigen Spielern und müssen schauen, was realisierbar ist", sagte Christian Keller (44) vor einigen Tagen.

Vom 1. Januar bis zum 1. Februar 2024 haben die Kölner die Chance, Moukoko an den Rhein zu lotsen. Ein Zeichen an die Konkurrenz aus Berlin, Mainz oder Bochum wäre eine Leihe des 18-jährigen Wunderstürmers allemal.