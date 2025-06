Wildes Gerücht um Damion Downs: Köln-Star vor Abflug nach England?

Alles in Kürze

Gleichzeitig habe der FC die Hoffnung auf einen Verbleib des Sturm-Juwels, dessen Vertrag im Juni 2026 ausläuft, aber noch nicht aufgegeben. Stattdessen arbeite man weiter mit Hochdruck an einer Verlängerung des Arbeitspapiers - inklusive krasser Gehaltserhöhung!

Wie Sportsender " Sky " am Samstag unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, solle sich der Traditionsklub aus dem Süden Englands konkret mit einem Transfer des frischgebackenen US-amerikanischen Nationalspielers befassen.

"Wir haben Damion eine sportliche und auch eine wirtschaftliche Perspektive aufgezeigt. Ich glaube, dass wir da sehr in Vorleistung gegangen sind mit dem, was wir dem Spieler angeboten haben", gab FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) vor wenigen Wochen im "Express" zu Protokoll.

In der abgelaufenen Spielzeit gehörte der Youngster zu den Leistungsträgern bei der Geißbock-Elf. In 29 Partien war der Stürmer an 15 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, fünf Vorlagen).