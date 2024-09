Beim ersten Zweitliga-Duell: Köln reicht auf Schalke eine starke Halbzeit

Gelsenkirchen - Eine starke Halbzeit hat dem 1. FC Köln zum Sieg beim FC Schalke 04 gereicht! Die Domstädter setzten sich beim ersten Duell in der 2. Bundesliga zwischen beiden Mannschaften mit 3:1 (2:0) durch.

Ein darauf noch folgender vermeintlicher Anschlusstreffer von Schalkes Tobias Mohr wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Am Ende war es ein überlegener und verdienter Erfolg für die Kölner, die nur in Hälfte zwei kurz strauchelten.

Erst danach wachte Schalke auf und begann ebenfalls, nach vorne zu spielen. Das mündete am Ende aber nur in einem verwandelten Foulelfmeter zum 1:3 durch Kenan Karaman (66. Minute).

Im Zweitliga-Kracher vor ausverkauftem Haus in der Veltins-Arena blieben bei den Kölner Fans in Hälfte eins dabei praktisch keinerlei Wünsche offen.

Für den FC war es der zweite Sieg in der Liga und der dritte inklusive DFB-Pokal in Folge. Schalke muss sich dagegen nach der dritten Partie ohne Sieg erst einmal wieder sammeln, um nicht bald erneut in Abstiegssorgen zu geraten.