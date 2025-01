1. FC Köln verleiht Talent Bakatukanda nach Österreich: "Bekommt dort Spielzeit, die er braucht"

Köln - Der 1. FC Köln gibt einen weiteren Spieler leihweise nach Österreich ab: Nachdem Stürmer Florian Dietz (26) temporär zum SCR Altach gewechselt ist, schließt sich Innenverteidiger-Talent Elias Bakatukanda (20) für mehr Spielpraxis Blau-Weiß Linz an.

Hat in dieser Saison bereits Profi-Luft in der zweiten Bundesliga schnuppern dürfen: Innenverteidiger Elias Bakatukanda (20, Mitte) wechselt jetzt erstmal leihweise nach Österreich. (Archivbild) © Fabian Strauch/dpa

Das berichteten mehrere Fachmedien, darunter der "Kicker" übereinstimmend. Der 20-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs des Effzeh kam in der aktuell laufenden Saison bislang lediglich auf drei Kurzeinsätze.

FC-Trainer Gerhard Struber (47) hatte deshalb schon angekündigt, dass eine Leihe von Bakatukanda eine Option für das Wintertransfer-Fenster ist.

"Ich wünsche mir für Ele nicht nur einen Club, der ihn einfach aufnimmt, sondern einen Trainer, der ihm vertraut und an ihn glaubt – auf einer Ebene, wo er die Spielzeit bekommt, die er braucht", so Struber am vergangenen Wochenende auf einer Pressekonferenz.

Dieser Verein scheint mit dem österreichischen Bundesligisten Blau-Weiß Linz nun gefunden. Tatsächlich könnte es sogar sein, dass der junge Innenverteidiger nicht nur bis Saisonende, sondern sogar bis Sommer 2026 dort bleibt.

Allerdings lassen die Transfer-Regeln nur eine Leihe bis ans Ende der aktuellen Spielzeit zu. Die schon jetzt geplante Ausdehnung des Leihgeschäfts läuft also vorerst nur über eine mündliche Vereinbarung.