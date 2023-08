1. FC Köln zeigt bei Testspiel starke Form: Jetzt kann Osnabrück kommen

Ernst wird es für die Truppe von Steffen Baumgart schon bald im DFB-Pokal. Am 14. August (20.45 Uhr) kämpft der Effzeh dann an der Bremer Brücke um den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals. Dank des Erfolgs vor 32.400 Fans ist allerdings klar: Der FC ist in absoluter Pokalform!

Fünf Tage später reisen die Kölner zum Auftakt in der Bundesliga zu Vizemeister Borussia Dortmund (18.30 Uhr).