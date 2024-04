Wertvoller Verlust: Dieses FC-Talent kehrt Köln den Rücken!

Es ist nicht das erste Kölner Talent, dass in Fürth Erfahrung sammelt. Mit Torhüter Jonas Urbig (20) und Stürmer Tim Lemperle (22) sind aktuell zwei Kölner Spieler an die Franken ausgeliehen. Anders als bei Urbig und Lemperle hat der FC aber bei Wagner kein Rückholrecht.

Gerade, falls Köln in Liga Zwei absteigen sollte, hätte man mit dem 20-Jährigen eine Alternative in den eigenen Reihen parat gehabt.

Sollten die Kölner auch in der nächsten Bundesliga-Partie am Samstag gegen Freiburg keinen Sieg holen wird ein direktes Duell mit Wagner und Fürth in der kommenden Saison noch wahrscheinlicher: Denn dann geht es ziemlich sicher runter in Liga 2.