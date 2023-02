Ärger um skurrile Stadion-Regel: Müssen Köln-Fans gegen Stuttgart draußen bleiben?

Viele Karnevalisten lassen es sich nicht nehmen, im Kostüm ins Fußballstadion zu gehen. Ex-Kölner Alexander Wehrle (48) müsste in dieser Aufmachung in Stuttgart aber wohl draußen bleiben. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

FC-Fans sind es gewohnt, an den Karnevalstagen teilweise weite Strecken für ihren Verein zurückzulegen. So achtet die Deutsche Fußball Liga (DFL) seit vielen Jahren darauf, dem Geißbock-Klub in diesem Zeitraum kein Heimspiel zu geben.

Hintergrund ist das jecke Treiben, das Polizei und Rettungskräfte in der Domstadt schon ohne den zusätzlichen Fußball-Trubel zur Genüge fordert.

Trotzdem haben es sich viele Köln-Fans zur Tradition gemacht, im Karnevalskostüm zu den Auswärtsspielen zu erscheinen. In dieser Saison könnte sich das jedoch als echtes Problem erweisen.

Wie der FC in seinen Fan-Infos vor dem Spiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) mitteilte, wird "karnevalistisch geschminkten Personen" der Zutritt ins VfB-Stadion verwehrt.

Demnach sind auch Kostümierungen, die das Gesicht bedecken, untersagt. Explizit heißt es: "Von Kinn bis Stirn darf nichts durch die Verkleidung oder Sonstiges verdeckt sein. Zur Verkleidung zugehörige Gegenstände werden nicht akzeptiert."