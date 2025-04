Als Nachfolger von FC-Boss Keller: Köln mit Ex-Bayer-Manager im Austausch

Köln - Der 1. FC Köln hat drei Spieltage vor Saisonende in der 2. Bundesliga aktuell die besten Karten im Aufstiegsrennen. Dennoch könnte der umstrittene Geschäftsführer Christian Keller (46) vor dem Aus stehen.

Sogar erste Gespräche sollen schon geführt worden sein, berichtet die BILD . Demnach solle Boldt den FC nach dem geglückten Aufstieg in die Bundesliga neu aufstellen.

Während ein Interesse aus Hoffenheim und Berlin am Ex-HSV-Manager durchaus realistisch scheint, wäre eine Verpflichtung Boldts in Köln eine große Überraschung - immerhin ist Geschäftsführer Keller mit seinem Team aktuell noch immer voll auf Aufstiegskurs und sitzt dementsprechend fest im Sattel.

Einzig im Fall eines verpassten Aufstiegs auf den letzten Metern wäre eine Wachablösung Kellers denkbar. Fraglich nur, ob das in die ambitionierten Karrierepläne Boldts passen würde.