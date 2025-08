Fan-Liebling bleibt Köln treu: Darum hat der FC mit Thielmann verlängert

Köln - Sportdirektor Thomas Kessler (39) sorgte für das absolute Highlight bei der großen Saisoneröffnung des 1. FC Köln am Samstag, als er auf die Bühne trat und die Vertragsverlängerung von Youngster Jan Thielmann (23) bekannt gab.

Seit 2017 trägt Jan Thielmann (23) bereits das Trikot des 1. FC Köln. © Anke Waelischmiller/dpa

Das Kölner Eigengewächs, das trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits auf 158 Einsätze für die Domstädter zurückblicken kann und zuletzt das Interesse von RB Leipzig geweckt haben soll, hat seinen Kontrakt bis 2028 ausgeweitet.

Sportliche Gründe allein waren dafür aber wohl nicht ausschlaggebend. Schließlich gilt Thielmann in Köln aufgrund seiner aufopferungsvollen Art als einer der absoluten Fan-Lieblinge. Zumal er mit seinen acht FC-Jahren der dienstälteste Profi im Kader von Lukas Kwasniok (44) ist.

Hinzu kommt, dass der 23-Jährige mit seiner Leidenschaft auch seine Mitspieler mitziehen kann. "Jan ist ein Energiegeber. So wollen die Menschen den FC in der Bundesliga Fußball spielen sehen – nicht perfekt, aber leidenschaftlich und energiegeladen", betonte sein Trainer am Rande der Saisoneröffnung.

Kurios: Die Wichtigkeit Thielmanns ist laut Kwasniok vor allem deutlich geworden, als der Youngster gar nicht am Geißbockheim war, sondern noch im wohlverdienten Sonderurlaub nach der U21-EM weilte.

"Diese Bereitschaft, immer intensiv Fußball zu spielen und zu arbeiten - damit zieht er bewusst oder unbewusst seine Mitspieler mit. Wir haben das in den ersten zwei Wochen gemerkt, als er nicht da war", erkannte der Übungsleiter, der ergänzte: "Seit er dabei ist, ist die Intensität automatisch eine andere. Das ist nicht von der Hand zu weisen."