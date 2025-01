Aus der Champions League in Liga Zwei: Jusuf Gazibegovic erklärt kuriosen Transfer zum 1. FC Köln

Mit Sturm Graz hat Jusuf Gazibegovic nicht nur in der Europa League, hier gegen den polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa, gespielt, sondern auch in der Champions League für Aufsehen gesorgt. © JANEK SKARZYNSKI/AFP

Für viele Beobachter ist es ein Transfer, der kaum Sinn macht!

Während die meisten Profis davon träumen, sich irgendwann einmal in der Champions League präsentieren zu können, geht Gazibegovic einen ganz anderen Weg: Obwohl der 24-Jährige bei Sturm Graz auch in der europäischen Königsklasse Stammspieler war, läuft er nun zunächst nur noch in der 2. Bundesliga auf.

"Meine Entscheidung, hierher zu kommen, ist sehr schnell gereift. Ich hatte direkt ein gutes Gefühl. Das war damals, als ich nach Graz gegangen bin, genauso. Da habe ich über mein Bauchgefühl entschieden – und das war jetzt auch wieder der Fall", erklärt der 21-fache Nationalspieler Bosniens gegenüber "fc.de".

Zumal der FC für ihn schon vor der Anfrage von Sport-Geschäftsführer Christian Keller (46) ein Begriff gewesen sei. "Ich schaue sehr viel Fußball und hatte den FC schon vor den Gesprächen auf dem Schirm. Mit seiner Größe und Tradition ist das kein Zweitliga-Verein - und die Ambition ist klar!"