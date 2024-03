Bei Abstieg in die 2. Liga: Was passiert mit FC-Köln-Trainer Timo Schultz?

Der Vertrag von Trainer Timo Schultz (46) beim 1. FC Köln würde bei einem Abstieg enden. © Federico Gambarini/dpa

"Unabhängig von der Liga kann ich mir vorstellen, weit über den Sommer hinaus hier tätig zu sein. Ich habe vor, länger hier zu sein", sagte der 46-Jährige dem "Kicker". Schultz' Vertrag würde im Abstiegsfall nach dieser Spielzeit enden. Trainer hätten immer das Ziel, etwas aufzubauen.

"Das würde beim FC total gut passen, weil die Mannschaft auf der einen Seite schon zusammengewachsen ist und auf der anderen Seite Spieler da sind, die sich mit dem Club identifizieren und entwickeln werden."

Christian Streich, der im Sommer nach zwölfeinhalb Jahren sein Amt niederlegt und der mit dem SC Freiburg nach dem Abstieg in der Saison 2014/15 den Weg in die zweite Liga antrat, sei für ihn ein "absolutes Vorbild".

Es zeichne einen Verein aus, solche Phasen so zu überstehen. "Das ist eine Geschichte, die eigentlich im Fußball heute undenkbar geworden ist. Ich bin gespannt, ob das an einem Standort wie Köln auch so möglich wäre wie in Freiburg."

Schultz, der zuvor beim FC Basel und beim FC St. Pauli an der Seitenlinie gestanden hatte, übernahm am 4. Januar für Steffen Baumgart (53) (inzwischen beim HSV) das Traineramt in Köln.