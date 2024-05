Beim Abstiegs-Endspiel: 1. FC Köln muss auf zwei wichtige Stars verzichten

Der 1. FC Köln muss am morgigen Samstag auf Max Finkgräfe (Nr. 35) und Luca Waldschmidt (2. v.r) verzichten. © Marius Becker/dpa

Wie der Verein am Freitag bekannt gab, bleiben die beiden am vergangenen Samstag beim 3:2 gegen Union Berlin verletzten Profis in Köln und arbeiten im Reha-Bereich statt diese Reise zum Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) anzutreten.

Die Kölner müssen am letzten Spieltag gewinnen, sind zudem auf eine Heim-Niederlage von Union Berlin gegen Freiburg angewiesen und müssen dabei die aktuell um drei Treffer schlechtere Tordifferenz wettmachen, um den direkten Abstieg noch zu vermeiden und die Relegation gegen Nachbar Fortuna Düsseldorf zu erreichen.