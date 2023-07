Bestätigt! 1. FC Köln verlängert mit weiterem Leistungsträger

Köln - Der 1. FC Köln hat den nächsten Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden. Innenverteidiger Timo Hübers (26) bleibt dem Fußball-Bundesligisten erhalten.

Abwehrspieler Timo Hübers (26) bleibt dem 1. FC Köln langfristig erhalten. © Federico Gambarini/dpa

Nach Davie Selke (28) und Torwart Marvin Schwäbe (28) hat der nächste Stammspieler der vergangenen Spielzeit sein Arbeitspapier bei den Domstädtern langfristig verlängert.

"Timo hat in seiner bisherigen Zeit beim FC eine tolle Entwicklung genommen, war die vergangenen eineinhalb Jahre Stammspieler sowie in vielen Phasen Mitstabilisator und wichtiger Kommunikator in unserem Defensivverbund", erklärt FC-Geschäftsführer Christian Keller (44).

Zudem sei man sich sicher, dass der 26-Jährige sein bestes Leistungsniveau in Zukunft noch konstanter abrufen könne und er noch mehr Verantwortung auf und neben dem Platz übernehmen werde.

Schon in der vergangenen Saison gehörte Hübers zu den absoluten Leistungsträgern. Der Abwehrhüne absolvierte alleine 29 Spiele in der Bundesliga. Hinzu kamen fünf Partien in der UEFA Europa Conference League.

"Für mich passt einfach die Kombination aus emotionalem Verein und toller Stadt. Ich fühle mich super wohl beim FC – und möchte gerne den Weg, den wir in den letzten beiden Jahren zusammen eingeschlagen haben, auf und neben dem Platz weiter mit vorantreiben und unsere Fans mit attraktivem Fußball begeistern", freut sich auch der Innenverteidiger über die vorzeitige Vertragsverlängerung.

Schon in der Saison 2015/16 spielte der gebürtige Hildesheimer für den Effzeh. Allerdings nur für die Reserve in der Regionalliga West.