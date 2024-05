Wird der Abstieg des 1. FC Köln am Wochenende besiegelt? Trainer Schultz hofft auf Fußball-Wunder

Köln - Beim 1. FC Köln ist der Glaube an den Klassenverbleib trotz der bedenklichen Ausgangslage noch immer nicht erloschen. Doch ohne einen Sieg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SC Freiburg wäre der insgesamt siebte Bundesliga -Abstieg kaum noch abzuwenden.

Trainer Timo Schultz (46) hofft noch, den Abstieg mit dem 1. FC Köln zu verhindern. © Tom Weller/dpa

Bereits bei einem Remis könnte der Absturz in das Fußball-Unterhaus am Sonntag besiegelt sein, wenn der zurzeit fünf Zähler bessere Tabellendrittletzte aus Mainz in Heidenheim gewinnt.

"Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir unsere Ausgangssituation deutlich verbessern können. Wir wollen mutig nach vorn spielen und brauchen die drei Punkte", sagte Trainer Timo Schultz (46).

Allerdings muss der Coach neben Abwehrspieler Leart Pacarada (29) auf den ebenfalls erkrankten Mark Uth (32) verzichten, der das Offensivspiel des Tabellenvorletzten zuletzt belebt hatte. "Sein Ausfall ist extrem ärgerlich", kommentierte Schultz.

Dennoch nahm Thomas Kessler (38), Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, die Mannschaft in die Pflicht: "Die Situation ist klar. Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen."

Dass Präsident Werner Wolf (67) in dieser Woche mit einem Interview auf der Vereinshomepage für Unruhe gesorgt hatte, wollte Schultz nicht überbewerten.