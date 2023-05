1. FC Köln nimmt Vereinsrekord ins Visier: Baumgart erwartet "hochemotionales Spiel"

Köln - Der 1. FC Köln geht mit viel Schwung in den Liga -Endspurt. Vor allem auswärts lief es zuletzt erstaunlich gut. Das macht Mut für die Aufgabe in Bremen .

FC-Trainer Steffen Baumgart (51) hofft, dass seine Mannschaft den vierten Auswärtssieg in Folge feiern kann. © Federico Gambarini/dpa

Der 1. FC Köln hofft auf die Einstellung eines Vereinsrekordes. Mit einem Erfolg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bremen könnte der Fußball-Bundesligist die bisherige Bestmarke von vier Auswärtssiegen in Serie aus den Jahren 1970 und 1992 egalisieren.

Doch so leicht wie am 21. Januar beim 7:1 im Hinspiel, als dem FC der höchste Saisonsieg gelang, wird es nach Einschätzung von Trainer Steffen Baumgart (51) nicht wieder werden. "Werder ist noch nicht zu 100 Prozent durch. Ich erwarte ein hochemotionales Spiel, weil in Bremen immer eine geile Atmosphäre herrscht", sagte der FC-Coach am Donnerstag.

Nach den jüngsten drei Auswärtserfolgen in Augsburg (3:1), bei Hoffenheim (3:1) und in Leverkusen (2:1) geht der Tabellen-10. mit viel Rückenwind in die Partie. Bis auf die Langzeitverletzten Florian Dietz und Mark Uth stehen alle Profis zur Verfügung.

Auch Torjäger Davie Selke (28), der beim 5:2-Sieg gegen Hertha am vergangenen Freitag angeschlagen ausgewechselt werden musste und deshalb in den folgenden Tagen beim Training gefehlt hatte, meldete sich fit zurück.