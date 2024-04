1. FC Köln glaubt nach Last-Minute-Tor gegen Mainz an sich: "Wir leben noch!"

Maskenmann Eric Martel (22) war mit der Leistung gegen den Keller-Konkurrenten insgesamt zufrieden. © Torsten Silz/dpa

Es war ein echtes Herzschlagfinale in der Mainzer Mewa-Arena: Nach einer starken zweiten Halbzeit inklusive verschossenem Foulelfmeter durch Luca Waldschmidt (27) in der 47. Minute durften sich die Geißböcke in der 95. Minute doch noch über einen Punktgewinn freuen.

Dabei ist ein Punkt im Abstiegsduell für beide Bundesliga-Vereine eigentlich zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Dennoch zeigt man sich in Köln zunächst zufrieden mit dem Remis.

"Es war ein sehr intensives und hitziges Spiel, purer Abstiegskampf. Wir haben es angenommen, haben eine gute Partie gespielt", meint etwa FC-Hoffnungsträger Mark Uth (32). Einzig die Tore fehlen, so der gebürtige Kölner, der dennoch sicher ist: "Wir leben. Wir sind noch da und abgestiegen sind wir noch lange nicht."

Die letzten drei Spiele in dieser Saison seien nun aber wirklich Endspiele, meint der 32-Jährige. Uth verspricht: "Wir wissen, dass wir alle drei Spiele gewinnen müssen, um in die Relegation zu kommen. Genau so gehen wir es an, zu Hause, mit unseren Fans."