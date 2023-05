Effzeh-Stars ein Thema für die DFB-Elf? Trainer Steffen Baumgart traut es zwei Spielern zu

Köln - Der 1. FC Köln hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga frühzeitig perfekt gemacht. Einen großen Anteil daran hatten zwei Spieler, denen Trainer Steffen Baumgart (51) auch den Sprung in die Nationalmannschaft zutraut.

Trainer Steffen Baumgart (51, v.) traut seinem Mittelstürmer Davie Selke (28) den Sprung in die Nationalmannschaft zu. © Federico Gambarini/dpa

Im Winter wechselte Davie Selke (28) vom Absteiger Hertha BSC in die Domstadt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand der Angreifer sich bei den Geißböcken immer mehr zurecht und entpuppte sich schlussendlich doch als Verstärkung. In 16 Bundesliga-Spielen gelangen dem früheren U-Nationalspieler fünf Tore.

Besonders seine beiden Treffer im Derby bei Bayer 04 Leverkusen, welches die Kölner dadurch mit 2:1 gewannen, dürfte den Fans in bester Erinnerung sein.

Nun hat sich sein Trainer zu den Chancen des 28-Jährigen geäußert, an der Heim-EM im kommenden Jahr teilzunehmen. "Wenn ich jetzt einen Namen nenne, halten mich alle für wahnsinnig", so Baumgart im "Loss mer schwade"-Talk, dann wurde er noch konkreter: "Also, wenn Davie so weitermacht … Wir haben nur zwei Mittelstürmer: Füllkrug und Selke. Ich bin gespannt, ob komplett an ihm vorbeigeschaut wird, wenn er gesund bleibt und wenn das weiter so klappt, wie jetzt gerade angedeutet."

Doch nicht nur dem Angreifer traut der Coach den Sprung in die DFB-Elf zu, sondern auch einen weiteren FC-Profi könnte sich Baumgart bei der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick (58) vorstellen.