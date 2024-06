Endlich offiziell! Gerhard Struber übernimmt Mission Wiederaufstieg mit dem 1. FC Köln

Gerhard Struber (47) übernimmt den Trainerposten beim 1. FC Köln zur Saison 2024/25. © 1. FC Köln

Was die Spatzen schon seit Längerem von den Dächern gepfiffen haben, ist nun bestätigt: Gerhard Struber (47) wird zur kommenden Saison neuer Übungsleiter am Geißbockheim.

Der 47-Jährige trainierte noch bis April den österreichischen Erstligisten RB Salzburg und sammelte mit dem Klub sogar Erfahrungen in der Champions League. Zuvor war er Trainer bei RB New York in der amerikanischen Profiliga MLS sowie beim FC Barnsley in England.

Wie lange das Arbeitspapier von Struber in Köln laufen wird, hat der Verein nicht mitgeteilt. Ebenfalls ist unklar, wer das Trainerteam komplettieren und den 47-Jährigen bei seiner Aufgabe unterstützen wird.

Klar ist hingegen, wann der Österreicher seine Arbeit aufnehmen wird: Bereits am 21. Juni wird Struber das Profiteam erstmals begrüßen und mit den obligatorischen Leistungstests in die Sommer-Vorbereitung starten.