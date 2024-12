Erster Neuzugang fix! 1. FC Köln holt Nationalspieler ins Rheinland

Köln - Der erste Transfer des 1. FC Köln seit mehr als einem Jahr steht endlich fest! Zum 1. Januar 2025 kommt Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (24) vom österreichischen Erstligisten Sturm Graz ins Rheinland. Das bestätigte der Klub am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Deutschlands Maxi Mittelstädt (27, l.) hatte beim Länderspiel gegen Bosnien Herzegowina mit Jusuf Gazibegovic (24) zu tun. © Christian Charisius/dpa

Zuvor durften die Domstädter wegen der von der FIFA verhängten Registrierungssperre zwei Transferperioden keine neuen Spieler unter Vertrag nehmen. Mit dem Außenverteidiger haben die Geißböcke nun direkt ein Ausrufezeichen gesetzt!

Denn mit dem 24-Jährigen kommt ein Spieler zum FC, der beim amtierenden Meister Österreichs nicht nur zu den unumstrittenen Stammspielern zählt, sondern der zuletzt sogar noch in der Champions League zum Einsatz kam. Insgesamt lief Gazibegovic in dieser Saison 22-mal für Graz auf, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.

"Jusuf kommt aus dem laufenden Spielbetrieb zu uns. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den FC gewinnen konnten", meint FC-Sportchef Christian Keller (46), der zudem den großen Erfahrungsschatz des Nationalspielers von Bosnien und Herzegowina hervorhebt.

Gazibegovic selbst freut sich derweil auf einen "richtig großen Verein" mit "viel Tradition".