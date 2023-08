1. FC Köln gibt Saisonziele aus: Es betrifft Punkte und Tore

Anlass für die Mindestanzahl an Buden ist wohl, dass selten ein Team mit mindestens 50 Toren den Gang ins Unterhaus antreten musste.

Auch offensiv will der Effzeh überzeugen und mit nicht weniger als 50 Toren die kommende Saison beenden.

Aber nicht nur auf dem Punktekonto will sich der Conference-League-Teilnehmer des vergangenen Jahres hohe Ambitionen setzen.

Noch nie ist ein Team mit mindestens 40 Punkten aus der Bundesliga abgestiegen. Damit das auch so bleibt, wollen die Geißböcke im Idealfall auch die Vorjahresmarke von 42 Zählern schnellstmöglich knacken.

Ähnlich wie im Vorjahr, als die Rheinländer den elften Platz belegten, peilen die Kölner auch für 2023/24 die magische 40-Punkte-Marke an. Das berichtet der vereinsnahe Geissblog .

Schon in zehn Tagen geht es für die Geißböcke an der Bremer Brücke gegen den VfL Osnabrück um den Einzug in die 2. Runde im DFB-Pokal.



Drei Punkte gäbe es dafür nicht - dafür allerdings jede Menge Selbstvertrauen für den 1. Spieltag (19. August) bei Vizemeister Borussia Dortmund.