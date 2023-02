FC Köln präsentiert Sondertrikot für das Spiel gegen Wolfsburg!

Köln - Der 1. FC Köln feiert am Samstag gegen den VfL Wolfsburg eine Premiere! Anders als sonst haben die Geißböcke gegen die Wölfe dann einen anderen Trikotsponsor.

Schon in den Vorjahren engagierten sich die beiden Hauptpartner im Rahmen gesellschaftlicher Themen und stellten die Trikots für andere Unternehmen und Partner zur Verfügung.

"Mit der Aktion setzen REWE und der FC die jahrelange Tradition fort, gemeinsam wichtige gesellschaftliche Themen über die Trikotbrust zu kommunizieren", teilte der 1. FC Köln in einem Statement mit.

Seit der Saison 2007/08 ziert die Supermarkt-Kette REWE die Brust des Effzeh - am Samstag wird das gegen Wolfsburg allerdings nicht so sein.

In der vergangenen Saison äußerte sich der Klub zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Klimawende ist Teamwork. Nur zusammen können wir die wichtigste Herausforderung für unsere Zukunft bewältigen", sagte FC-Geschäftsführer Markus Rejek (54).

Auch der Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Lionel Souque (51) begrüßt die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel.

"Der Klimawandel ist die größte globale Herausforderung unserer Zeit. Wir wollen die breite Öffentlichkeit und mediale Aufmerksamkeit eines Bundesligaspiels nutzen, um auf den NABU-Klimafonds aufmerksam zu machen. Mit finanziellen Mitteln aus dem NABU-Klimafonds investieren wir in den nächsten fünf Jahren mindestens 25 Millionen Euro in die Wiedervernässung von Mooren", so Souque.

Ab 15.30 Uhr duellieren sich die Geißböcke am Samstag mit den wiedererstarkten Wölfen aus der Autostadt. Lediglich vier Punkte trennen den Effzeh vom VfL, der derzeit den wohl für Europa letzten Qualifikationsplatz Sieben innehat.