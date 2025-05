Friedhelm Funkel zurück in Köln! So liefen die Gespräche mit dem FC wirklich ab

Köln - Der Feuerwehrmann ist zurück beim 1. FC Köln! Kurz nach dem Bosse-Beben hat sich Neu-Trainer Friedhelm Funkel (71) zurück am Geißbockheim gemeldet.

Zum dritten Mal ist Friedhelm Funkel inzwischen Trainer des 1. FC Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nur ein paar Stunden nach dem Rausschmiss von Ex-Trainer Gerhard Struber (48) und Christian Keller (48) haben die Geißböcke eine neue Führungsetage.

Auf einer kurzfristig ins Leben gerufenen Pressekonferenz gab der Klub die offizielle Verpflichtung des 71-Jährigen bekannt.

Das Ziel ist klar: Aufstieg in die 1. Liga!

"Ich habe nicht mehr damit gerechnet, hier zu sein. Ich habe das bis Sonntagnachmittag nicht für möglich gehalten. Dann kam aber der Anruf von Thomas und er ist für zweieinhalb Stunden zu mir nach Krefeld gekommen. Aber ich musste nicht lange überlegen, habe gut geschlafen und ein richtig, richtig gutes Gefühl. Ich werde all meine Kräfte bündeln mit dieser Mannschaft aufzusteigen. Wenn der 1. FC Köln anruft, kann man nicht absagen", erklärte der DFB-Pokalfinalist von 2024 seine Entscheidung.

An derart klaren Worten hatte es in der Domstadt zuletzt immer wieder gefehlt. Erst der Lustlos-Auftritt gegen Jahn Regensburg (1:1) am vergangenen Wochenende hatte den Stein ins Rollen gebracht und die Posten von Trainer und Geschäftsführer freigeräumt.

Packt der 1. FC Köln unter Friedhelm Funkel tatsächlich den Aufstieg?