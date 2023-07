Für Tennisball-Eklat im Derby: 1. FC Köln vom DFB zu Hammerstrafe verurteilt!

Der 1. FC Köln wurde für das Fehlverhalten seiner Fans vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro belegt. © Roland Weihrauch dpa/lnw

Wie der Verband am Freitag (21. Juli) mitteilte, müssen die Geißböcke insgesamt eine Summe von 20.000 Euro für das Fehlverhalten ihrer Anhänger bezahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

In der Bundesliga-Partie gegen den rheinischen Rivalen Bayer 04 Leverkusen hatten die FC-Fans im vergangenen Mai zu Beginn der zweiten Halbzeit aus kuriosem Grund für eine Spielunterbrechung gesorgt.

Aus dem Gästeblock wurden unzählige Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen, sodass Schiedsrichter Felix Zwayer (42) nichts anderes übrig blieb, als den Kick für mehr als eine Minute zu pausieren.

Offenbar protestierten die Kölner Fans so gegen die Vorverlegung des Spiels um zwei Tage wegen des Leverkusener Halbfinal-Hinspiels in der Europa League bei der AS Rom. Ein weiterer Tennisball flog in der 65. Minute auf den Rasen.

Darüber hinaus hatten einige Anhänger der Domstädter während der Begegnung in der BayArena auch noch acht Bengalische Feuer abgefackelt.