Gute Neuigkeiten beim 1. FC Köln: Nächster Langzeitverletzter wieder auf dem Platz

Köln - Mit Davie Selke (29) ist beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (9. März) bereits ein Langzeitverletzter des 1. FC Köln auf den Platz zurückgekehrt. Nun könnte der nächste Quasi-Neuzugang folgen.

Können bald wieder gemeinsam auf dem Platz stehen (v.l.n.r.): Leart Pacarada (29), Luca Waldschmidt (27), Benno Schmitz (29), Timo Hübers (27) und Davie Selke (29) vom 1. FC Köln. © Friso Gentsch/dpa

Denn am heutigen Dienstag hat Luca Waldschmidt (27) erstmals nach seiner Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz des 1. FC Köln im Grüngürtel gestanden. Sogar erste Einheiten mit Ball am Fuß standen auf dem Programm.

Unter dem Beifall von FC-Kapitän Florian Kainz (31) kam Waldschmidt mit frisch blondierten Haaren gegen 12 Uhr aus der Kabine, um gemeinsam mit Reha-Trainer Leif Frach (36) auf dem hinteren Teil des Trainingsplatzes ein individuelles Training zu absolvieren.

Der Offensivspieler, der bis zum Ende der Saison vom VfL Wolfsburg an den FC ausgeliehen ist, soll in den nächsten Wochen sukzessive aufgebaut und an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Für die Partie der Geißböcke gegen RB Leipzig am Freitag (15. März) ist Waldschmidt noch keine Option. Der Offensivspieler soll jedoch gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen am 18. März ins Kurz-Trainingslager ins spanische Algorfa reisen. Im Optimalfall soll Waldschmidt hier auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.