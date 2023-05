Hitziges Derby zwischen Köln und Leverkusen: So lief der Abend für die Polizei

FC-Trainer Steffen Baumgart (50) bedankt sich nach Abpfiff bei den Fans für die Unterstützung. © Marius Becker/dpa

Wie die Polizei am Samstag auf Anfrage erklärte, gab es rund um das nun am Freitagabend ausgetragene Spiel keine nennenswerten Zwischenfälle.

In den Tagen zuvor hatte es viele öffentliche Diskussionen gegeben, da die Leverkusener mit Blick auf ihr Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom eine Vorverlegung von Sonntag auf Freitag erwirkt hatten.

Die Kölner hatten sich vor allem darüber beschwert, dass sie in den Prozess nicht frühzeitig eingebunden wurden. Die Gäste aus Köln gewannen die hitzige Partie mit unter anderem sieben Gelben Karten mit 2:1.

Während des Spiels hatten Kölner Fans lediglich für eine kurze Unterbrechung gesorgt, als sie direkt nach der Halbzeitpause zahlreiche Tennisbälle auf den Platz warfen.