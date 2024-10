Verstärkungen für die Offensive: Holt der 1. FC Köln Brüder-Duo schon im Winter?

Bei Viktoria Köln sorgt Said El Mala (19, r.), hier zusammen mit Rechtsverteidiger Simon Handle (31), für Furore. © Robert Michael/dpa

Zwar war ursprünglich geplant, dass die Youngster erst im kommenden Sommer zum Zweitligisten stoßen werden, durch einen taktischen Kniff im Leihvertrag mit Viktoria könnte der FC die El Malas jedoch auch schon im Winter holen und so für die dringend benötigte Verstärkung in der Offensive sorgen.

Insbesondere bei Linksaußen Said könnte das ein realistisches Szenario sein - immerhin gilt der als DIE Entdeckung in der dritten Liga.

Bei Viktoria hat er sich inzwischen zum Stammspieler gemausert und kommt in neun Partien auf zwei Tore. Zudem sorgt er auch in der U19-Nationalmannschaft Deutschlands für Furore: Beim Vier-Nationen-Turnier in Rumänien traf der 18-Jährige am Dienstag gegen Norwegen sehenswert zum 1:0 - ein traumhafter Schlenzer aus über 20 Metern.

Seine steile Entwicklungskurve ist auch den Branchengrößen nicht entgangen! Neben dem FC zeigte angeblich auch Borussia Dortmund großes Interesse am Linksaußen. Der entschied sich am Ende aber für den FC - zusammen mit seinem Bruder.