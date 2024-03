In der Winterpause: Dieser WM-Star stand kurz vor einem Wechsel nach Köln

Köln - Schon mehrfach wurde der 1. FC Köln mit Angreifer Youssoufa Moukoko (19) von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Bereits im vergangenen Sommer sollen die Domstädter wegen einer Leihe angefragt haben, doch der WM-Teilnehmer von 2022 lehnte damals ab. Anders angeblich jedoch im Winter.

Youssoufa Moukoko (19) nahm mit der Deutschen Fußballnationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2022 teil. © Federico Gambarini/dpa

Denn wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, soll der zweifache Nationalspieler in der Pause sein Go für einen Wechsel zum Deutschen Vizemeister gegebenen haben.

Demnach sei der Stürmer darüber verärgert gewesen, dass er in der Hinrunde nicht ein einziges Mal in der Startelf der Mannschaft von Trainer Edin Terzic (41) stand. Daher wollte er den Revierklub auf Leihbasis verlassen und in das Rheinland wechseln.

Allerdings kam der Wechsel nicht zustande. Der Grund: Die finanziellen Rahmenbedingungen. Denn angeblich soll Moukoko beim BVB dem Vernehmen nach rund sechs Millionen Euro verdienen.

Das sei deutlich zu viel für die klammen Kölner gewesen - selbst wenn die Dortmunder einen Teil des Gehalts übernommen hätten.