Jetzt geht sogar FC-Köln-Legende Pierre Littbarski auf die Klub-Führung los

Über 400 Mal lief Pierre Littbarski (64) in der Bundesliga für den 1. FC Köln auf. © Soeren Stache/dpa

Lange Zeit hat man in Köln nichts mehr von "Litti" gehört, nun meldet sich der einstige Ausnahme-Dribbler mit einem Paukenschlag zurück.

Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal hat der 64-Jährige am Freitag ein Video veröffentlicht, in dem er auf die Katastrophen-Saison des Geißbock-Klubs eingeht, und dabei kein gutes Haar an den Verantwortlichen gelassen.

"Liebe FC-Fans: Mir reicht's!", sagt er darin und prangert insbesondere die Kaderzusammenstellung von Sport-Geschäftsführer Christian Keller (46) an: "Jeder hat gesehen, dass der FC vorne ohne Ideen, ohne Kreativität und ohne Torgefahr war. Und hinten, trotz eines überragenden Torhüters Marvin Schwäbe (29), offen wie ein Scheunentor gewesen ist."

Zudem fordert der 73-malige Nationalspieler, dass sich die Klub-Führung ihrer Verantwortung stellen solle.