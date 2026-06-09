Kessler gelingt Transfer-Coup! 1. FC Köln holt Abwehrt-Talent - für wenig Geld

Köln - Das ist ein echter Coup des 1. FC Köln ! Die Geißböcke sichern sich die Dienste eines Stars von Manchester City - einem Wunschspieler von Trainer René Wagner (37).

Jahmai Simpson-Pusey (20) wechselt wohl fest zum 1. FC Köln. © Harry Langer/dpa

Der bislang ausgeliehene Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey (20) bleibt den Geißböcken nach "Bild"-Informationen nämlich erhalten. Demnach habe das englische Top-Talent einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Und nicht nur das: Sportboss Thomas Kessler (40) soll bei der Verpflichtung ein richtiger Coup gelungen sein.

Denn wie das Blatt erfahren haben will, sollen die Domstädter, die acht Millionen schwere Kaufoption, die die beiden Klubs im Winter ausgehandelt hatten, zunächst verstreichen lassen haben. Im neuen Ablösepoker soll Kessler die Ablöse dann schließlich auf fünf Millionen Euro gedrückt haben.

Außerdem soll der 40-Jährige den Skyblues auch noch die Rückkauf-Option abgeschwatzt haben. Lediglich eine Beteiligung bei einem möglichen Weiterverkauf des Engländers soll Manchester noch haben.

Vor allem der neue Cheftrainer René Wagner soll sich für eine Verpflichtung stark gemacht haben - und das, obwohl er den spielstarken Abwehrhünen am 33. Spieltag noch aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen hatte.