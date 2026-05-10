Kölns Klassenerhalts-Party vermasselt: Heidenheim bastelt am Fußballwunder

Köln - Der 1. FC Heidenheim hat dem 1. FC Köln die Party nach dem Couch-Klassenerhalt vermasselt und arbeitet selbst weiter am kleinen Fußball-Wunder. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt siegte mit 3:1 (2:1) bei den Geißböcken und darf mehr denn je vom Verbleib in der Fußball-Bundesliga träumen.

Jan Schöppner (r.) erzielte beim 3:1-Erfolg des 1. FC Heidenheim beim 1. FC Köln seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. © Ulrich Hufnagel/dpa

Von Beginn an ging im RheinEnergieSTADION in Müngersdorf die Post ab. In der achten Spielminute fing der quirlige Arijon Ibrahimovic einen schlampigen Seitenwechsel von Cenk Özkacar ab, ging dann an Isak Bergmann Johannesson vorbei und flankte die Kugel auf den Kopf von Jan Schöppner, der ins kurze Eck einnicken konnte.

Die Domstädter, bei denen Jahmai Simpson-Pusey vor Spielbeginn aus dem Kader gestrichen wurde, zeigten sich nicht geschockt und kamen nur zwei Minuten später zum Ausgleich.

Nach einem Steckpass von Tom Krauß bugsierte Marius Bülter die Kugel an Heidenheims Schlussmann Frank Feller ins Netz (10.).

Noch vor der Pause stellten die Gäste den alten Abstand wieder her. Mit etwas Glück landete der Ball bei Ibrahimovic, der ins lange Eck abschloss. Kristoffer Lund wollte noch für den geschlagenen Marvin Schwäbe retten, doch der Klärungsversuch des Verteidigers landete in den eigenen Maschen (28.).

Der Rückstand für die Geißböcke hätte noch höher ausfallen können, doch Budu Zivzivadze (15.) und Marvin Pieringer (41.) vergaben beste Chancen.