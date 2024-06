Klartext vom Abwehrchef: Darum bleibt Timo Hübers dem 1. FC Köln treu

Sagt der Domstadt noch nicht "Tschüss": Innenverteidiger Timo Hübers (27) bleibt dem 1. FC Köln treu. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nun hat der Rechtsfuß verraten, was ihn zu seiner Entscheidung bewogen hat.



"Die letzte Saison war natürlich super enttäuschend", zitiert die "BILD"-Zeitung den umworbenen Hübers, der angeblich auch Angebote aus Italien und England gehabt haben soll.

Nach Saisonende habe er sich dann in Ruhe Zeit genommen, um die Situation zu überdenken und sich auch andere Angebote anzuhören. "Am Ende habe ich dann aber egoistisch entschieden und mir das ausgesucht, was für mich das coolste Gesamtpaket hat - das war der FC", so Hübers ehrlich.

Ein Treuebekenntnis, das überrascht. Einerseits, weil es im hochprofessionellen Fußball-Business eine extreme Seltenheit ist, dass sich ein Spieler nicht für das sportlich und finanziell beste Angebot entscheidet. Und andererseits, weil rund um den Kölner Klub in den vergangenen Wochen und Monaten extreme Unruhe herrschte.