Köln zu Gast bei Borussia Dortmund: FC-Coach Baumgart glaubt an die Wende

Köln - Seit vier Spielen ist der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga sieglos. Ausgerechnet jetzt müssen die Geißböcke am Samstag (18.30 Uhr, Sky) beim BVB ran.

Die Kölner sind gewillt, den Borussen im Kampf um die Deutsche Meisterschaft ein Bein zu stellen. "Ob Dortmund Meister wird, ist mir ehrlich gesagt egal. Wir wollen nicht dazu beitragen, dass sie an Bayern dranbleiben", so der 51-Jährige.

Lediglich einen Zähler konnte der 1. FC Köln in den letzten vier Spielen sammeln. In allen Partien blieben die Geißböcke zudem torlos. Deshalb ist der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz geschmolzen.

Ex-FC-Stürmer Anthony Modeste (34) kommt bei Borussia Dortmund noch nicht richtig in Fahrt. © Marius Becker/dpa

Bereits seit vier Spielen haben die Geißböcke das gegnerische Tor nicht mehr getroffen. Sorgen macht sich der frühere Profi jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: "Jetzt ist es Zeit, dass das Runde mal wieder ins Eckige geht. Die Jungs sind nach so Ergebnissen enttäuscht, aber keiner lässt die Köpfe hängen. Ich bin weit davon entfernt, daran zu glauben, dass wir nicht die Wende schaffen."

Einer, der den Domstädtern jetzt guttun würde, ist ein alter Bekannter, mit dem es am Samstag ein Wiedersehen gibt. Die Rede ist von Anthony Modeste, der zu Saisonbeginn in den Ruhrpott gewechselt ist. Der 34-Jährige erzielte in der vergangenen Spielzeit 20 Treffer für den FC in der Bundesliga. In dieser Saison kommt der Franzose aber noch nicht ins Rollen. Zwei mickrige Tore stehen für den Angreifer zu Buche.

"Tony ist ein guter Junge. Ich habe sehr viel Respekt vor dem, was er hier geleistet hat. Dass es für ihn schwieriger wird in Dortmund, wenn alle fit sind, war klar. Ich wünsche ihm alles Gute", weiß Baumgart aber um die Qualitäten seines ehemaligen Schützlings.