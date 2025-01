Nach erneutem Verletzungs-Schock: 1. FC Köln zieht bei Mark Uth Konsequenzen

Köln - Das war mit Blick auf die Ereignisse zu erwarten: Verletzungs-Pechvogel Mark Uth (33) vom 1. FC Köln muss das Trainingslager in Spanien vorzeitig verlassen.

Hat einfach kein Glück: Mark Uth (33) ist wegen zahlreicher Verletzungen in dieser Saison erneut kein Faktor beim 1. FC Köln. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das teilte der Effzeh am heutigen Montag mit. Der 33-Jährige hatte am Sonntag nach einer Trainings-Session Schmerzen in der Wade verspürt.

Für die nun anstehende MRT-Untersuchung muss Uth aus dem Süden Spaniens zurück nach Köln reisen. Das sei notwendig, so der Verein, "um eine gute Diagnostik zu gewährleisten".

Ursprünglich sollte alles in Spanien stattfinden, allerdings war wegen des Feiertags kein kurzfristiger Termin in der Klinik zu bekommen. In den weiteren Verlauf des Trainingslagers hätte der Routinier aber voraussichtlich sowieso nicht mehr eingreifen können.

Für Uth ist es bereits die dritte Verletzung in dieser Saison. Zuletzt hatte den Offensivmann eine Adduktorenverletzung ausgebremst. Davor machten die Leisten Probleme.

Die magere Bilanz: In dieser Spielzeit kommt der 33-Jährige bislang lediglich auf 37 Minuten Einsatzzeit.