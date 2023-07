Nach langer Leidenszeit: Dieser Profi des 1. FC Köln ist wieder im Training

Mark Uth (31) absolvierte heute erstmals seit acht Monaten wieder das Mannschaftstraining. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zahlreiche Mannschaften der Fußball-Bundesliga sind in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gestartet. So auch die Geißböcke, die sich in Maria Alm in Salzburg vorbereiten.

Nachdem Trainer Steffen Baumgart (51) kurz nach der Ankunft zum Mannschaftstraining gebeten hatte, war heute ein Spieler mit dabei, der das letzte Mal vor acht Monaten auf dem Trainingsplatz stand. Die Rede ist von Mark Uth (31).

Der ehemalige Nationalspieler absolvierte die ganze Einheit und nahm auch an allen Spielformen teil.

Hinter dem gebürtigen Kölner liegt eine lange Leidenszeit. Insgesamt drei Operationen musste der 31-Jährige über sich ergehen lassen, ehe er am heutigen Vormittag endlich wieder gegen den Ball treten konnte.

Beim Pokal-Aus Ende August in Regensburg hatte er sich am Schambein verletzt. Anschließend wurde er nie wieder richtig fit. Lediglich drei Kurzeinsätze konnte Uth in der vergangenen Spielzeit verbuchen.

Seinen letzten davon Ende Oktober gegen die TSG 1899 Hoffenheim.