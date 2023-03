Paukenschlag in der Bundesliga: FC Köln trennt sich von Cheftrainer!

Sascha Glass (50) hatte die FC-Frauen am 1. Januar 2020 übernommen und war im Sommer 2021 mit dem Team in die Bundesliga aufgestiegen. © Swen Pförtner/dpa

Damit reagierte der Verein, der sich als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr befindet, auf den Negativtrend von zuletzt zehn sieglosen Spielen in Serie. Der Rückstand des Klubs auf den rettenden zehnten Platz beträgt einen Punkt.

"Wir wollten den Klassenerhalt auch diese Saison wieder gemeinsam mit Sascha erreichen", wurde Bereichsleiterin Nicole Bender-Rummler (40) am Donnerstag in einer Klubmitteilung zitiert.

"In den letzten drei Jahren haben wir mit ihm eine enorme Entwicklung gemacht und sind in der vergangenen Saison erstmalig in der Bundesliga geblieben. Nach der anhaltenden Negativserie war eine Veränderung aber leider unumgänglich, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren", erklärte sie.

Interimsweise wird Bender-Rummler am Freitag im Auswärtsspiel bei Werder Bremen an der Seitenlinie stehen.