Schnappt sich der FC Köln den nächsten Schweden-Knipser?

Köln - Die Offensive ist die große Baustelle beim 1. FC Köln in dieser Saison. Um dieser einen neuen Anstrich zu verpassen, haben die Geißböcke nun einen 24-jährigen Schweden im Visier.

Könnte in der kommenden Saison für den 1. FC Köln stürmen: Emil Hansson (24) von Heracles Almelo. © IMAGO / Pro Shots

33 Treffer konnte der Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga in dieser Spielzeit lediglich erzielen. Vor allem die Offensive machte zwischenzeitlich große Sorgen.

Ganze 831 Minuten blieben die Angreifer der Geißböcke ohne Tor, ehe Winter-Zugang Davie Selke (28) das 1:4 gegen Borussia Dortmund erzielen konnte.

Doch wer stürmt in der kommenden Saison für die Domstädter in vorderster Reihe? Wie der Kicker berichtet, haben die Kölner nun einen 24-jährigen Schweden in ihr Blickfeld genommen.

Emil Hansson (24) kickt derzeit für Heracles Almelo in der zweiten niederländischen Liga und ist dort Topscorer. Der 1,72 Meter große Linksaußen erzielte bisher 15 Tore und legte 17 Treffer auf.

Somit könnte es einen schwedischen Tausch im Angriff der Baumgart-Elf geben.

Denn Sebastian Andersson (31), der lange Zeit aufgrund einer Knieverletzung ausgefallen und nun wieder ins Einzeltraining eingestiegen ist, wird den Verein zum Ablauf der Spielzeit verlassen.