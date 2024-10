Sensation in Köln! FC schmeißt Bundesligisten aus DFB-Pokal

Tim Lemperle trifft mitten ins Kölner Glück: Der Stürmer erzielte per Kopfball das vielumjubelte 1:0 für seine Farben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dabei erwischte die Geißbock-Elf, die erstmals in dieser Saison mit Dreierkette und Ersatz-Keeper Marvin Schwäbe auflief, den besseren Start in die Partie: Nach nicht einmal zehn Minuten köpfte Angreifer Lemperle nach feiner Flanke von Leart Paqarada das Spielgerät in die Kieler Maschen - KSV-Torhüter Timon Weiner war da chancenlos.

Glück für den FC: Kurz vor seinem Abschluss schubste der Torschütze Kiels Innenverteidiger Max Geschwill leicht, die Pfeife von Schiedsrichter Bastian Dankert blieb allerdings stumm. Eine Entscheidung, die Kiel-Trainer Marcel Rapp an der Seitenlinie zum Toben brachte.

Im Anschluss zogen sich die Gastgeber immer weiter zurück und konzentrierten sich vermehrt darauf, die Angriffsbemühungen des Bundesligisten zu unterbinden - mit Erfolg: Auch dank der Dreierkette strahlte die FC-Defensive eine höhere Stabilität aus als noch in den Vorwochen.

Allerdings tat sich die junge Angriffsabteilung der Rheinländer über weite Strecken schwer, eigene Chancen zu kreieren. Erst zum Ende des ersten Durchgangs gelang es den Kölnern in Person von Linton Maina wieder für eine gefährliche Aktion zu sorgen. Sein Abschluss aus kurzer Distanz geriet allerdings zu zentral (42.).