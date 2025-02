So lief der Hintertür-Abgang von Star-Stürmer Selke beim 1. FC Köln wirklich ab

Star-Stürmer Davie Selke (30) hat sich mit seiner emotionalen Art schnell in die Herzen der Fans des 1. FC Köln gespielt. © Uwe Anspach/dpa

Es gehört eigentlich zum guten Ton bei den Domstädtern, verdiente Spieler mit einer öffentlichen Verabschiedung zu würdigen. Bei Selke blieb diese im Sommer allerdings aus. Für viele Beobachter und Experten ein eindeutiges Indiz dafür, dass sich Profi und Klubführung überworfen hatten.

Dieser Schlussfolgerung hat nun allerdings Sport-Geschäftsführer Keller vehement widersprochen. Gegenüber der BILD stellt der 46-Jährige klar: "Wir hätten gerne verlängert!"

Als der Torjäger dann im Juni aber eine vom Verein gesetzte Frist verstreichen ließ, sah sich Keller gezwungen, "eine strategische Entscheidung" zu fällen, auf welche Profis er sich bei der Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga verlassen könne. "Wir haben dann auf unsere beiden jungen Spieler gesetzt, auch in Verbindung damit, dass wir so die Hierarchie der Mannschaft ein bisschen verändern", erklärt Keller jetzt.

Eine richtige Entscheidung, wie sich dann im Laufe der Saison herausstellen sollte - trotz der 13 Selke-Buden für den HSV: Sowohl Tim Lemperle (22) als auch Damion Downs (19) nutzten ihre Chance durch den Abgang des Star-Stürmers auf Anhieb, erzielten zusammen schon 17 Tore für den FC.