Sparmaßnahmen beim 1. FC Köln: Gehaltseinbußen akzeptieren oder gehen!

Köln - Der 1. FC Köln fährt schon seit einer Weile radikale Sparmaßnahmen, um die maroden Finanzen des Klubs zu sanieren. Mit Erfolg: In diesem Sommer steht beim Effzeh erstmals seit vielen Jahren wieder die schwarze Null. Der Verein ist nicht auf Transfererlöse angewiesen, sondern kann sich selbst tragen.

Kingsley Schindler (29) ist nicht der erste Profi des 1. FC Köln, der bei einer Vertragsverlängerung starke Gehaltseinbußen hinnehmen müsste. © Marius Becker/dpa

Damit das jedoch auch so bleibt, soll der Spieler-Etat weiter gekürzt werden, hohe Gehälter nach Möglichkeit angepasst werden.

Da an bestehenden Verträgen nicht gerüttelt werden kann, rücken beim FC also die auslaufenden Arbeitspapiere in den Fokus.

Kingsley Schindlers (29) etwa, der seit 2019 für die Geißböcke spielt, hat für die kommende Saison noch keinen gültigen Kontrakt. Geschäftsführer Christian Keller (44) bestätigte bereits, dass der Ghanaer eine Vertragsverlängerung vorliegen habe, sich aber noch nicht dafür entschieden habe, es anzunehmen.

Und das aus gutem Grund: Wie die Bild berichtet, soll Schindler bei einer Erneuerung seines Vertrags Gehaltseinbußen von satten 40 Prozent hinnehmen müssen! Aktuell liegt sein Gehalt bei über einer Million Euro, er müsste also mindestens auf 400.000 Euro im Jahr verzichten.

Kein Wunder also, dass Schindler erst einmal seinen Urlaub nutzen will, um über das Angebot nachzudenken - der FC soll klargemacht haben, dass die Zahlen nicht verhandelbar sind.