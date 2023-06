Spielplan des 1. FC Köln geleakt: Gegen diese Top-Mannschaft startet der Effzeh in die neue Saison

Köln - Am morgigen Freitag wird offiziell der neue Spielplan der Fußball-Bundesliga für die Saison 2023/24 vorgestellt. Doch nun scheint dieser zumindest für den 1. FC Köln schon geleakt worden zu sein.

Und auch die weiteren Begegnungen stehen demnach schon fest. So folgen ein Gastspiel bei Eintracht Frankfurt und eine Heimpartie gegen die TSG 1899 Hoffenheim .

Eine Woche nach dem Auftakt steht dann das erste Heimspiel für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart (51) an. Dann soll der VfL Wolfsburg in Müngersdorf gastieren.

Prekär: Die Domstädter hätten die Borussen beinahe dennoch zum Meister gemacht. Denn im letzten Heimspiel der vergangenen Spielzeit hatten die Kölner den FC Bayern München zu Gast, der sich am Ende zum Meister krönen konnte. Dafür benötigte es jedoch ein Tor von Nationalspieler Jamal Musiala (20) in der 89. Spielminute.

Die Dortmunder hatten am letzten Spieltag der vergangenen Saison in allerletzter Sekunde die Meisterschaft verspielt. Der BVB kam gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, droht den Geißböcken direkt ein Auswärtsspiel beim deutschen Vize-Meister Borussia Dortmund . Dieses soll demnach am 19. oder 20. August stattfinden.

Der 1. FC Köln wird die Saison wohl beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim beenden. © Stefan Puchner/dpa

Anfang Oktober steht das erste Derby für die Domstädter an. Am Wochenende des 6. bis 8. Oktobers gastieren die Geißböcke bei Bayer 04 Leverkusen. Am darauffolgenden Spieltag ist dann Erzrivale Borussia Mönchengladbach im Rhein-Energie-Stadion zu Gast. Die beiden Nachbarschaftsduelle werden jedoch durch eine Länderspielpause unterbrochen.

Ein Highlight dürfte auch das Spiel gegen den Deutschen Meister sein. Die Bayern werden Ende November im Rheinland zu Gast sein.

Karneval wird der Effzeh auch Auswärts feiern müssen. Dann steht das Rückspiel in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim an.

Ostern geht es zum FC Augsburg und das letzte Match der Spielzeit 2023/24 absolvieren die Kölner 18. Mai 2024 beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim.