Tierschützer schlagen Alarm: Kölner Geißbock Hennes soll aus Stadion verschwinden

Welche Bedeutung der tierische Glücksbringer als Identifikationsfigur und Sympathieträger für den Klub und die Fans hat, zeigt sich besonders auch daran, dass der FC im Februar dieses Jahres den ersten Vereins-Geißbock, Hennes I., posthum in seine Hall of Fame aufgenommen hat.

Gemeinsam mit Steinadler Attila von Eintracht Frankfurt ist Hennes IX. das einzige lebende Maskottchen in der Fußball-Bundesliga - und ein echter Publikumsliebling in seiner Heimat.

Im Jahr 2015 sorgte FC-Stürmer Anthony Ujah (34) für einen Skandal, als er im Jubelrausch Hennes VIII. an den Hörnern packte. © Thilo Schmülgen/dpa

Hennes I. kam 1950 als Geschenk auf einer Karnevalssitzung zum FC. Seitdem trägt er in neunter Generation, inspiriert von Trainer-Legende Hennes Weisweiler (†63), seinen Namen. "Hennes IX. gehört zum FC wie der Dom zu Köln", heißt es vom FC.

Wie schon sein Vorgänger lebt er im Kölner Zoo. An Spieltagen fährt der Geißbock mit seinem Betreuer im "Hennes-Mobil" ins Stadion. Kurz vor Anpfiff gibt es ein gemeinsames Einlaufen, während des Spiels wird Hennes in seinem "Safe Space" in der Ecke Süd-West versorgt, bevor es wieder zurück in den Zoo geht.

Dass die Stadionauftritte allerdings nicht immer so "safe" sind, zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 2015: Nach einem Torjubel packte der ehemalige FC-Stürmer Anthony Ujah (34) den damaligen Hennes VIII. an den Hörnern und zog ihn zu sich heran.

Die Empörung war groß, Tierschützer sprachen schon damals von einem rücksichtslosen Umgang mit dem Tier. Ujah entschuldigte sich später öffentlich.