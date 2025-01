Torlos-Stürmer Adamyan verlässt Köln! FC gibt Sorgenkind zu Liga-Konkurrent ab

Sargis Adamyan (31) ist beim FC nie richtig in Fahrt gekommen. © Federico Gambarini/dpa

Für den Armenier ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bereits zwischen 2017 und 2019 sorgte der 31-Jährige beim Jahn für Furore, erzielte starke 37 Scorer (20 Tore, 17 Vorlagen) in 69 Pflichtspielen und spielte sich so in die Notizbücher der TSG 1899 Hoffenheim.

Doch weder bei den Kraichgauern noch beim Effzeh konnte sich Adamyan nachhaltig durchsetzen. Lediglich elf Torbeteiligungen (vier Tore, sieben Assists) in 60 Pflichtspielen gelangen ihm mit dem Geißbock auf der Brust.

Und auch in der aktuellen Spielzeit kommt der Angreifer einfach nicht in Fahrt. Nachdem er zu Saisonbeginn noch regelmäßig eingewechselt wurde, taucht er seit dem 11. Spieltag gar nicht mehr im Kader von Trainer Gerhard Struber (47) auf.

Dementsprechend mau ist auch die Ausbeute des Armeniers: In der aktuellen Saison kommt der Angreifer lediglich auf sechs Einsätze in der 2. Bundesliga sowie einen im DFB-Pokal, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei allerdings nicht.